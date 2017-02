04.02.2017 10:54:04

Rektör Bircan 'Evet' kampanyasına desteğini yineledi

Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren referandumda 'Evet' oyu kullanacağını açıklayan ilk rektör olarak video paylaşımı ile rektörler zincirini başlatan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, şahsına yöneltilen eleştirilere katıldığı canlı yayınlarda cevap verdi.Katıldığı programlarda ülkenin menfaatine olduğunu düşündüğü her konuda görüş beyan etmenin normal olduğunu açıklayan Rektör Prof. Dr. Bircan, "Her şeyden önce bir akademisyen olduğumuzu kimsenin unutmaması gerekir. Açıklamalarımızın da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi."Doğru olduğuna inandığım şeyi söylemekten çekinecek değilim"Kendi düşünceleri dışındaki fikirlere saygısı olmayan kesimlerin hakaret içeren ithamlarını önemsemediğini belirten Prof. Dr. Bircan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'nin önünü açacak bir sistem olacağını düşündüğü için 'Evet' çağrısında bulunduğunu söyleyerek, "Bir akademisyen ve bilim insanı olarak şu an konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? Biz, sistemdeki tıkanıklıkların giderilmesi, sistemin daha işlevsel hale getirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Sisteminin getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunu çeşitli platformlarda dile getiriyoruz. Bu benim doğruluğuna inandığım şahsi düşüncemdir" diye konuştu."Hayır diyen personellerimiz ve öğrencilerimizle hiçbir sorunumuz yok"Adnan Menderes Üniversitesi'nde son derece demokratik bir ortamda fikirlerin tartışılabildiğini belirten Bircan, şöyle konuştu; "Üniversitede 'Hayır' yönünde görüşlerini bildiren personellerimiz ve öğrencilerimiz, fikirlerini açık bir şekilde dile getirebiliyor. Biz daha öncekiler gibi kimseyi ikna odalarına alıp zorlamıyoruz""Tek adamlık, hilafet, diktatörlük" gibi sloganik söylemlerde bulunmak yerine "Hayır" fikrini açıklayan sağlam dayanaklar sunulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Cavit Bircan, hiç kimseyle zıtlaşmak gibi bir düşüncelerinin olmadığının altını çizerek 'Evet' kampanyasına sonuna kadar destek vereceğini yineledi.