13.02.2017 09:26:13

Rektör Bircan'dan çözüm odaklı yaklaşım

Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsünde bulunan Hemşirelik Fakültesi inşaatında çalışan işçiler, ücretlerini alamadıkları gerekçesi ile ADÜ Rektörü Prof.Dr. Cavit Bircan ile görüştüler.

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Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsünde bulunan Hemşirelik Fakültesi inşaatında çalışan işçiler, ücretlerini alamadıkları gerekçesi ile ADÜ Rektörü Prof.Dr. Cavit Bircan ile görüştüler.ADÜ Hemşirelik Fakültesi inşaatında çalışan işçiler taşeron firmadan ücretlerini alamadıklarını ifade ederek, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'dan yardım talebinde bulundular. İşçilerin talebine duyarsız kalmayan Rektör Bircan, işçiler ile görüşerek bu sorunu çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan sorunun üniversite kaynaklı değil , taşeron firma kaynaklı olduğunu belirterek "İşçilerin mağduriyetlerine kayıtsız kalmayacağız. İşçilerimizin ödenmeyen ücretlerini almaları konusunda taşeron firmadan kaynaklı bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağız. Söz konusu taşeron firmayı ihalede yasaklı şirketler listesine aldık" dedi.İşçilerle bir süre sohbet eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Aydın Meslek Yüksekokulu'nda tadilatın kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.