26.02.2017 12:32:48

Rektör Bilgiç'ten 'Hocalı Katliamı' açıklaması

Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 'Hocalı Katliamı'nın 25. yıl dönümünde mesaj yayınladı.

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Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Hocalı Katliamı"nın 25. yıl dönümünde mesaj yayınladı.Rektör Bilgiç mesajında şu ifadelere yer verdi:"Tarihin sayfalarına 'Hocalı Katliamı' olarak kazınan, insanlığın devre dışı kaldığı ve vicdanlarımızın derinden sarsıldığı bu menfur hadisenin 25. yıl dönümünü ilk günkü acı ve hassasiyet ile idrak ediyoruz. Azerbaycan ile duygudaşlığımızı yansıtan 'bir millet, iki devlet' şeklindeki veciz ifadede dile geldiği gibi 'Biz'e karşı gerçekleştirilen bu elim katliama ilişkin adalet terazimizin şaşmadığını dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. Dünyanın derin bir sessizliğe gömüldüğü Hocalı Katliamı ile ilgili olarak uluslararası camiaya, bu katliamın insanlığa karşı yapıldığı hatırlatmasını yaparak, vicdan muhasebesi için çağrıda bulunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Hocalı Katliamı'nda şehit olan kardeşlerimizi rahmetle ve kederle yad ediyorum."