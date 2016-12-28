29.12.2016 00:20:46

Rejim güçleri Türkmen Dağı'na saldırı başlattı

Rejim güçleri Türkmen Dağı'na saldırı başlattı

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Esed güçleri, Lazkiye kırsalında bulunan Türkmen dağına yönelik saldırı başlattı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Rejim güçleri, Türkmen dağı kırsalında bulunan Yamadı, Kelez, Akçabayır köylerine yoğun top atışı başlattı. Geçtiğimiz günlerde ateşkes sağlandığı yönünde açıklamalar yapılırken, gece saatlerinde başlayan saldırı bölgede endişe ile karşılandı. Saldırılara anında karşılık veren muhalifler şimdilik ölü ve yaralı olmadığını belirtti. Özellikle, Türkiye sınırına yakın yerleşim yerlerine yönelik top atışları yapılırken, top sesleri Hatay'ın Yayladağı ilçesinden duyuluyor. (MT)