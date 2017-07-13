13.07.2017 09:23:36

'Reis'in yapımcısı ve 'Uyanış'ın yönetmeni gözaltında!

Erdoğan’ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı ve 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı, FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre 'Uyanış' filmin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerden sonra büyük tepkiler alan filmin yapımcısı Ali Avcı, Bağcılar'daki evinde gözaltına Son dakika... Reis ve Uyanış filmlerinin yapımcısı gözaltına alındıalındı.

Ali Avcı'nın evinde saklandığı belirlenen ve Yıldız Üniversitesi'ndeki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Doç. Dr. Fetullah Karabiber de gözaltına alındı.

Karabiber'in kendini önce 'Hasan Aslan' olarak tanıttığı ancak kimlik kontrolüyle gerçek kimliğinin anlaşıldığı belirtildi.

Karabiber'in Bylock kullanıcısı olduğu iddia ediliyor. Avcı ile Karabiber emniyete götürüldü.

Avcı daha önce de büyük tepkilere neden olan 'Reis' filminin de yapımcılığını üstlenmişti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ali Avcı'nın 15 Temmuz darbe girişimini anlatan yeni projesi 'Uyanış'ın fragmanında yer alan görüntüler tepki toplamıştı. Fragmandaki sahneler arasında, Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması yer aldı.

ERDOĞAN REİS'İ İZLEMEYE GİTMEMİŞTİ

Ali Avcı'nın yapımcılığını yaptığı ‘Reis' Türkiye'de 331 salonda gösterime girmiş ve filmi 67 bin 580 kişi seyretmişti. Erdoğan'ın filmi izlemeye gitmemesi de gündem konusu olmuştu.