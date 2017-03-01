01.03.2017 11:42:20

Reis'in başkent galası

Temel Tankıran'ın yapımcılığını üstlendiği 'Reis' filminin galası, vizyona girdiği 3 Mart'ta Ankara Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi'nde yapılacak.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Temel Tankıran'ın yapımcılığını üstlendiği 'Reis' filminin galası, vizyona girdiği 3 Mart'ta Ankara Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi'nde yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukluk dönemi ile belediye başkanlığına uzanan hayat hikayesini beyazperdeye yansıtan film, Erdoğan'ın gençliğini de ele alarak onun gözünden bir dönemin hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un üstlendiği, senaryosunu Murat Özdil'in yazdığı yapımda Recep Tayyip Erdoğan'ı Reha Beyoğlu canlandırırken, eşi Emine Erdoğan'ı ise Özlem Balcı oynuyor. Filmin galasına filmin oyuncuları ile çok sayıda protokol üyesi ve davetlinin katılması bekleniyor.