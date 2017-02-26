SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Reis' filminin galası yoğun katılımla yapıldı
26.02.2017 23:09:41

'Reis' filminin galası yoğun katılımla yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatından esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan 'Reis' filminin galası yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatından esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan 'Reis' filminin galası yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Yapımcılığını Kafkasör Film Akademisinin, yönetmenliğini ise Hüdaverdi Yavuz'un üstlendiği başrollerinde ise Reha Beyoğlu (Recep Tayyip Erdoğan), Özlem Balcı (Emine Erdoğan), Ercan Demirel (Ahmet Kaptan-Babası), Işık Yıldız (Erdoğan'ın çocukluğu), İsmail Hakkı, Volkan Başaran ve Ayhan Eroğlu'nun yer aldığı Reis filminin galası büyük bir katılım ile gerçekleşti.

Maslak TİM Show Center'da gerçekleşen galaya iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından birçok ünlü ismin katıldı. Filmde rol alan ünlü oyuncular, gala öncesi basın açıklaması yaptı. Filmde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandıran Reha Beyoğlu, "Film sürecinde Cumhurbaşkanımızın hiçbir müdahalesi olmamıştır. Bilgi nezdinde belki ufak bir bilgi sahibi olabilir ama film sürecine hiç müdahale etmedi. Kendisi ile 1 Haziran'da iftar yemeğinde karşılaştık. Orada ilk kez filmden haberi oldu. Daha sonra yapımcımız ile kendisini ziyaret ettik. Kendisine kitapçık ve filmin fragmanını verdik. Biz ayrıldıktan sonra 'Çok benzerimi bulmuşsunuz. Biran gençliğimi gördüm' diye bir cümle kurmuş. Bu beni çok onure etti. O onur her zaman içimde yaşayacaktır. Bu bir siyasi film veya propaganda aracı değildir. Hiçbir amaç güdülmemektedir. Beyaz perdede Recep Tayyip Erdoğan'ı oynamak paha biçilemez bir duygudur. Oynarken çok duygulandım. Severek oynadım. Mimiklerini hiç çalışmadım. Ben zaten Recep Tayyip Erdoğan'ı içimde yaşıyorum. Ben bendeki reisi, reis projesindeki beni oynadım" diye konuştu.

Filmde Emine Erdoğan'a hayat veren ünlü oyuncu Özlem Balcı ise, "Hayatımda bana gelen en güzel teklifti. Ben bu rolü hiç düşünmeden kabul ettim. İyi ki kabul etmişim. Filmi seyircinin takdirine bırakıyorum. Emine hanımla bir sene öncesinde bir belgesel gösteriminde tanışmıştık. Beni takip ettiğini söylemişti. Bu beni çok mutlu etmişti. Hayran olduğum biri tarafından takip edilmek sevilmek beni çok mutlu etmişti. Bir yıl sonra da böyle bir film nasip oldu" dedi.

Basın mensuplarının sorularına da yanıt veren oyuncu Reha Beyoğlu, "Ben Tayyip Erdoğan sevdalısıyım. Bu filmde oynarken hiç yarını düşünmedim. Türkiye Cumhuriyetinin bir tane reisi vardır. Oda Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben Recep Tayyip Erdoğan olamam. Ve sadece Reis filminde onu canlandırmış bir aktörüm. Ama oynarken Recep Tayyip Erdoğan'ı oynamanın büyük onur ve gururu ile oynadım. Üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sevenlerini mutlu edebilirsem ne mutlu bana. Umarım bu emeğimizin karşılığını gişede alırız" dedi.

"Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır" diyen Özlem Balcı, "Cumhurbaşkanımız dünyaya kendini kanıtlamış çok güçlü bir siyasetçidir. Ama bunu derken kimse filmde politik bir amaç aramasın. Filmde politik bir amaç yoktur. Ismarlama bir film değildir. Herkes ön yargısını bir kenara bırakıp izlerse bunu görecektir. 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' diye düşünüyorum. Bende rolüme bunu düşünerek adapte oldum. Cumhurbaşkanımızın başarısı, gücü zorluklarda ki mücadelesi bence eşinin de ona destek olması ile alakalıdır" diye konuştu.

Galaya katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Devlet büyüklerimizin hayatını konu alan bu filmlerin gelecek nesiller açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ise, "Bu tür filmler genel anlamda kalıcı belge olarak sonraki nesillere aktarılması için önemlidir. Aksi halde gençli tabi unutabiliyor. Kitaplara yazsanız da filmdeki etkinliği her zaman bulamıyorsunuz. Emeği geçen bütün oyuncuları ve ekibi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Galanın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan davetliler ise filmi çok beğendiklerini söylediler. Galanın yapıldığı günün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe denk gelmesi ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir kere ölür bir insan, öleceksek adam gibi ölelim" sözünün ön plana çıktığı sinema filmi ise 3 Martta vizyona girecek. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da merakla beklenen "Reis" Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede seyirciyle buluşacak.
    YORUM YAZ
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Fransa'da 'Filistin'i tanı' çağrısı
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
ABD'den Rusya'ya kınama
Avrupa'da Türkler'e saldırılar arttı
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
FETÖ'cülerden komik 'bir dolar' savunmaları
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
'Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış, komik'
Çavuşoğlu: Bizim sabrımızı zorlamasınlar
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
ABD'nin PYD'yi seçmemesi için yeni hamle...
Rudaw muhabiri mayına basarak öldü!
'Türkiye'deki darbeler sistemin yapısından kaynaklanıyor'
Ünlü futbolcuların eski halleri
AK Parti Konya Milletvekili Usta, 28 Şubat'ı anlattı
'28 Şubat sürecinde bir neslin yüzde 20-30'u kayboldu'
WhatsApp'ta artık bunu yapamayacaksınız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel doğum günü klibi
25 yıllık acı: Hocalı Katliamı
Başbakan Yıldırım 47 ile gidecek
Derbi öncesi Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme
Ahmet Taşgetiren: 'Evet dünyası”ndaki kaygının sebebi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Binlerce kişi alınacak
Eski 8 polis 'FETÖ’den tutuklandı
Eski 8 polis 'FETÖ’den tutuklandı
Sivas'ta 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında 8 eski polis tutuklandı.
26.02.2017 22:58:55
Hindistan'da turist teknesi alabora oldu
Hindistan'da turist teknesi alabora oldu
Hindistan'ın doğusundaki Bengal Körfezi'nde turistleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
26.02.2017 22:51:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uysal'a kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uysal'a kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrat Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Gültekin Uysal'ı tebrik etti.
26.02.2017 22:41:58
Bankalarda 115 milyon lira bırakıldı
Bankalarda 115 milyon lira bırakıldı
Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarda, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yaklaşık 115 milyon lira unutuldu.
26.02.2017 22:02:05
Recep Ivedik 5 rekora koşuyor
Recep Ivedik 5 rekora koşuyor
Şahan Gökbakar'ın filmi Recep İvedik 5, 8 günde 2 milyon 882 bin kişi tarafından izlenerek, 'En İyi İlk Hafta' rekorunu kırdı.
26.02.2017 20:23:34
Pakistan'da yolcular koridorda oturup uçtu
Pakistan'da yolcular koridorda oturup uçtu
Pakistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağında yedi yolcu koridorda oturdu, uçuş ekibinin biniş kartlarını elle yazdığı belirlendi.
26.02.2017 20:22:02
Çamlıca Camii'nin Besmelesi Ermeni kuyumcudan
Çamlıca Camii'nin Besmelesi Ermeni kuyumcudan
Antalya'da yaşayan Ermeni asıllı Türk vatandaşı kuyumcu ustası Şenol Vayvalako, Çamlıca Camii için besmele yazılı tablo hazırladı.
26.02.2017 20:18:15
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
ABD'nin PYD'yi seçmemesi için yeni hamle...
ABD'nin PYD'yi seçmemesi için yeni hamle...
Ahmet Taşgetiren: 'Evet dünyası”ndaki kaygının sebebi...
Ahmet Taşgetiren: 'Evet dünyası”ndaki kaygının sebebi...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Ahmet Türk: 7 Haziran sonrası eyleme geçmek hataydı!
Ahmet Türk: 7 Haziran sonrası eyleme geçmek hataydı!
Rudaw muhabiri mayına basarak öldü!
Rudaw muhabiri mayına basarak öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Binlerce kişi alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Binlerce kişi alınacak
İran, askeri öğrencilerini Suriye'de kampa alıyor!
İran, askeri öğrencilerini Suriye'de kampa alıyor!
'Neden iki yeni Kürdistan, bir Kürdistan’dan daha iyidir?'
'Neden iki yeni Kürdistan, bir Kürdistan’dan daha iyidir?'
Gazze'de intihar oranları artıyor
Gazze'de intihar oranları artıyor
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları