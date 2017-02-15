Reina zanlıları adliyeye sevk edildi

Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un Fransız vatandaşı nikahlı eşi Tene Traore, IŞİD üyesi olmak ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Yeni yıl gecesi Reina isimli gece kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edilmişti.
39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 5'i sağlık kontrolüne getirilmişti.