Reina saldırısıyla ilgili tutuklamalar

Ajanslarda yer alan bilgide; Reina saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerden 5'i ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
Yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü Reina saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 14 kişi savcılık sorgusunun ardından "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Şüphelilerin 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi ise tutuklandı.