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Reina saldırısı soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı
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08.02.2017 20:15:26
Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.
Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.
IHAAW201557-ASA/08-02-2017 - Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı. 08.02.2017 20:15:57 TSI NNNN
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