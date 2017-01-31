31.01.2017 23:48:27

Reina saldırısına 9 tutuklama

Ortaköy'de gece kulübü Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Eylemi gerçekleştiren terörist ve ailesiyle saldırıdan önce aynı evde kaldığı tespit edilen şüpheli İlyas Mamaşaripov, 'Evin kirası 900 TL olduğu için, benim de bu evin kirasını tek başıma verecek durumum olmadığı için bir başka kişiyle aynı evi paylaşmak zorunda kaldım' dedi.

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Ortaköy'de gece kulübü Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Eylemi gerçekleştiren terörist ve ailesiyle saldırıdan önce aynı evde kaldığı tespit edilen şüpheli İlyas Mamaşaripov, "Evin kirası 900 TL olduğu için, benim de bu evin kirasını tek başıma verecek durumum olmadığı için bir başka kişiyle aynı evi paylaşmak zorunda kaldım" dedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 14 şüphelinin sorgusu sona erdi.İstanbul 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan ve Reina saldırısından önce saldırgan ve ailesiyle birlikte aynı evde kalan şüphelilerden Tacikistan vatandaşı İlyas Mamaşaripov, hakkındaki suçlamaları reddetti. Mamaşaripov ifadesinde, "Abdulkavri isimli kişiyi şu şekilde tanıyorum. Bana kendisini tanıtırken adının Abdlkavri olduğunu söylemişti. Reina saldırısını düzenleyen bu kişi ile birlikte saldırı öncesinde 15 gün kadar birlikte kaldık. Telefonumda DEAŞ terör örgütüne ait programlar, yazışmalar ve resimler olduğunu söylediler ancak bu telefon bana ait değildir. Ben bu telefonun giriş kodunu bile bilmiyorum. Saldırıyı yapan Abdulkadir isimli kişi ile birlikte kaldığımız evde, bu kişinin eylemlerinden veya söylemlerinden şüphelenmedim. Saldırı yapacağından bilgimiz de yoktu. Toplam 8 aydır Türkiye'de kalmaktayız. Ancak ben bunun 4 ayını cezaevinde geçirdim. Abdulkadir adlı kişiyi ifşa eden, resmini polislere gösteren kişi benim. Kesinlikle bu kişinin terör eylemeleri ile ilgili bir bilgim yok. Ben çocuklarımı İslami bir şekilde İslami bir ortamda büyütmek için ülkenize geldim. Evin kirası 900 TL olduğu için, benim de bu evin kirasını tek başıma verecek durumum olmadığı için bir başka kişiyle aynı evi paylaşmak zorunda kaldım" dedi."O görüntüler eşime ait"Reina saldırısından bilgisi olduğu iddia edilen, şüpheli İlyas Mamaşaripov'un eşi şüpheli Marhaba Abduloeva ise ifadesinde, cep telefonunda bulunan DEAŞ terör örgütünün elinde bulundurduğu askeri araçların sayısını gösteren paylaşım görüntüleri ve Laleli'de gerçekleştirilen döviz bürosu soygunu ile ilgili görüntülerin eşine ait olduğunu söyledi. Diğer şüpheliler de haklarındaki suçlamaları reddederek, saldırıyla bir ilgileri olmadığını söylediler.Şüphelilerden 9'una tutuklamaMahkeme, şüpheliler Abdul Mehmet Aziz, Abduweli Yasin, Ali Maimaitimin, Duolaıtı Maımaıtıaılı, İlyas Mamaşaripov, Khıkmatıllo Zokırov, Marhaba Abduloeva, Nurmuhamma Mamat ve Yasin Mehmet'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmalarına karar verdi. Mahkeme, şüpheliler Firuze Kasım, Abdulkeremu Maımaıtıabudula, Ömer Faruk, Kamil Ahmed ve Ruzi Aılı hakkındaki tutuklama talebini reddetti. Bu şüphelilerin serbest bırakılmasına karar veren mahkeme, haklarında yurt dışına çıkış yasağı koydu.Şüpheli anne 2 çocuğuyla cezaevine gönderildiMahkeme kararının ardından, şüphelilerden Marhaba Abduloeva tutuklanarak 2 çocuğuyla birlikte cezaevine gönderilirken, serbest bırakılan şüphelilerden Firuze Kasım ise iki çocuğuyla birlikte adliyeden ayrıldı.