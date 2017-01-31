31.01.2017 16:21:40

Reina saldırısı soruşturmasında 14 şüpheliye tutuklama talebi

Ortaköy'deki gece kulübü saldırısına ilişkin 14 şüphelinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği savcılık yazısında, şüphelilerden İlyas Mamaşaripov'un DEAŞ'ın sözde emir düzeyinde faaliyet yürüten Hoca Aka isimli şahsın yardımcısı olduğu belirtildi. Sevk yazısında 39 kez 'nitelikli şekilde kasten öldürmeye yardım' suçundan tutuklanması istenen, Mamaşaripov'un evinde ele geçirilen saldırgana ait tablet ele geçirildiği, bu tablette eyleme ilişkin şifreli ses talimatının bulunduğu anlatıldı.

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Ortaköy'deki gece kulübü saldırısına ilişkin 14 şüphelinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği savcılık yazısında, şüphelilerden İlyas Mamaşaripov'un DEAŞ'ın sözde emir düzeyinde faaliyet yürüten Hoca Aka isimli şahsın yardımcısı olduğu belirtildi. Sevk yazısında 39 kez "nitelikli şekilde kasten öldürmeye yardım" suçundan tutuklanması istenen, Mamaşaripov'un evinde ele geçirilen saldırgana ait tablet ele geçirildiği, bu tablette eyleme ilişkin şifreli ses talimatının bulunduğu anlatıldı.Oratköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 14 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 14 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sevk yazısının son bölümünde 14 şüpheliyi "Silahlı terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından, şüpheli İlyas Mamaşaripov ayrıca 39 kez "nitelikli şekilde kasten öldürmeye yardım" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti."Saldırının şifreli ses talimatının bulunduğu tablet şüphelinin konutunda"Soruşturma savcılığının Hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli İlyas Mamaşaripov'un, DEAŞ Terör Örgütünde sözde emir düzeyinde faaliyet yürüten Hoca Aka isimli şahsın yardımcısı olduğu ve Yusuf Kod adını kullandığı belirtildi. Şüphelinin, Başakşehir'de bir adreste yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerden çatışma bölgelerinde yer alan DEAŞ militanlarının görüntüleri, DEAŞ Terör Örgütünün flamalarını içeren görüntüler ve askeri kamuflaj malzemeleri elde edildiği anlatıldı. Şüpheli Mamaşaripov'un Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov ile aynı konutta eylem tarihine kadar 20 gün aileleri ile birlikte ikamet ettikleri kaydedilen yazıda, konutta yapılan aramada saldırgan Masharipov'a ait içinde eyleme ilişkin şifreli ses talimatının da bulunduğu tablet elde edildiği bildirildi."Reina eyleminin planlama aşamalarında yer almış"Yazıda, "1 Ocak 2017 günü saat 01.30 sıralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi ve çocukları, saldırganın eşi şüpheli Marhaba Aduloeva'ya 'Burada kalırsanız zarar görürsünüz' diyerek konuttan ayrılmışlardır. Şüpheli İlyas Mamaşaripov, Reina'da gerçekleştirilen eylemin planlama aşamalarında yer alan terör örgütü DEAŞ içinde Yusuf kod ismi ile faaliyet yürüten örgüt mensubudur" denildi."Laleli Döviz Bürosu soygunu görüntüleri şüphelinin cep telefonunda"Şüpheli Marhaba Abduloeva'nın DEAŞ militanı Yusuf Mamaşaripov'un eşi olduğu ve kendisinin de DEAŞ militanı olduğu ifade edilen yazıda, "Şüpheli, 1 Ocak 2017 tarihi saat 01.30 sıralarında Reina saldırganının eşine 'Burada kalırsanız zarar görürsünüz' diyerek konuttan ayrıldığını ifadesinde belirtmiş olup, gerçekleştirilen eylemden bilgisi olduğu anlaşılmaktadır. Şüpheliden elde edilen cep telefonu incelemesinde, telegram programı üzerinden yapılan haberleşmenin olduğu, ayrıca DEAŞ terör örgütünün elinde bulundurduğu askeri araçların sayısını gösteren paylaşım görüntüleri ve Laleli'de gerçekleştirilen soruşturma dosyasıyla birleşitirilen Döviz Bürosu soygunu ile ilgili görüntüler elde edilmiştir" ifadeleri kullanıldı."Telegram kullandığı ve telefonunda askeri kamuflaj malzemeleri görüntüleri tespit edildi"Yazıda, Şüpheli Firuza Kasım'ın DEAŞ Terör örgütü mensubu olduğu, Başakşehir'de bir adrese yapılan aramada askeri kamuflajlar elde edildiği ifade edilerek, "Şüpheliden elde edilen cep telefonundan DEAŞ örgüt mensuplarının haberleşmede kullandığı telegram programı tespit edilmiş, telegram programında şüphelinin kod isminin Umm Havva olduğu, ayrıca telegram programındaki görüntülerde askeri kamuflaj malzemelerine ait görüntüler de tespit edilmiştir" denildi."Saldırganın taksi ücretini ödemiş"Reina saldırısının ardında 3 taksi değiştirerek Zeytinburnu'nda bir cafeye giden saldırgana 40 TL taksi ücreti ödeyen şüpheli de sevk edilen isimler arasında yer aldı. Sevk yazısında taksi ücretini ödeyen şüpheli Nurmuhammed Mamat'ın DEAŞ militanı olduğu belirtilerek, şüphelinin eylem sonrası saldırganın barınma ve saklanmasına yardım ettiği anlatıldı."Mölcer Dağ Cafe çalışanları saldırganın saklanma ve barınmasına yardım etmişler"Şüpheliler Ömer Faruk, Ali Maimaitimin, Kamil Ahmed ve Abduweli Yasin'in, saldırganın eylemden sonra kaçarak gittiği Zeytinburnu'ndaki Mölcer Dağ Cafe'de karşıladıkları, saldırganın saklanma ve barınmasına yardım ettikleri kaydedildi. Abdu Mehmet Aziz adlı şüphelinin, soruşturma kapsamında tutuklana şüpheli Samet Ehed ile birlikte 34 UK 0116 plakalı araç ile Reina eylemini gerçekleştiren saldırganın taşınması ve naklinde görev aldıkları ifade edildi."Saldırganın naklinde faaliyette bulunan şüpheli, aracı durdurulunca kaçarken yakalandı"Şüpheli Ruzi Aili'nin DEAŞ militanı olduğu ve Reina saldırganını karşılayan ve yardım eden ancak açık kimliği tespit edilemeyen DEAŞ militanı ile iltisaklı olduğu anlatıldı. Şüpheli Yasin Mehmed'in saldırganın eylem öncesi ve sonrası araç ile naklinde amaçları doğrultusunda faaliyette bulunduğu, 4 Ocak 2017 tarihinde yürütülen operasyon çerçevesinde bulunduğu aracın emniyet güçlerince durdurulduğu, aracı bırakıp kaçan şüphelinin yaşanan kovalamaca sonrası yakalandığı belirtildi."Evinde saldırganın sigara paketi bulundu"Şüpheli Doulaıtı Maımaıtıaılı'nın, saldırganın eylem sonrası saklandığı Zeytinburnu'ndaki adresteki konurun kiracısı olduğu anlatılan sevk yazısında, "Şüpheli Doulaıtı Maımaıtıaılı, Reina saldırganını konutunda saklamıştır. Bu konutta yapılan aramada eylem sırasında üzerine bulunan montu Reina'da bırakmış, ardından saldırgana Mölcer Dağ Cafe isimli işyerinden mont verilmiştir. Saldırganın üzerinde kan izleri bulunan sigara paketi de şüpheli Maımaıtalı'nın evinde bulunmuştur" denildi. Şüpheli Abdulkeremu Maımaıtıabudula'nın da DEAŞ militanı olduğu ifade edilen yazıda, "Şüpheli, Reina saldırganının Zeytinburnu'ndan Pendik'e araç ile örgüt militanlarınca naklinin sağlanması amacıyla bulunduğu, adresin konum bilgisini DEAŞ militanlarına göndermiştir" denildi."Saldırganı da Pendik'e götürmek istemişler polis aracını fark etmişler"Khıkmatillo Zokırov'un Reina saldırganı gibi Özbekistan uyruklu olduğu, Reina eylemenin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde aktif rol oynayan firari şüpheli DEAŞ militanı Baro kod adlı Osman Sodırov ile irtibatı bulunduğu anlatılarak, "Şüpheli Khıkmatillo Zokırov, 2 Ocak 2017 günü saat 03.00 sıralarında Baro kod adlı şüpheli Osman Sodırov ile birlikte 34 LB 4650 plaka sayılı araca takılan ikiz plakayla, Reina eylemini gerçekleştiren saldırganın eşi ve iki çocuğunu Pendik'teki konuta götürmüştür. Reina saldırganını da başka bir araçla Zeytinburnu'ndan eşi ve çocuklarının bulunduğu Pendik ilçesindeki konuta örgüt mensuplarınca götürülmek istenmiş ancak kolluk güçlerinin bulunduğu aracı fark etmesiyle Pendik ilçesine geçememiştir" ifadeleri kullanıldı.