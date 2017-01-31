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'Reina saldırganının oğlu IŞİD'in elinde rehin'
31.01.2017 10:02:56

'Reina saldırganının oğlu IŞİD'in elinde rehin'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren Abdülgadir Masharipov'un oğulunun IŞİD'in elinde rehin olduğunu iddia etti.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle: 

"Bu arada Reina teröristinin çocuğu halen DAEŞ'in elinde. Reina saldırısından sonra evine gidip, 4.5 yaşındaki oğlunu alıp kaçan Abdulgadir Masharipov, yakalandığı güne kadar üç yer değiştiriyor. Zeytinburnu, Başakşehir ve yakalandığı Esenyurt'taki lüks site. Sevgilisi olan Mısırlı kadın ve çocuk yanında. Bir kez kaçma planı yapılıyor ama terörist, çocuğunu yanına almasına izin verilmediği için kaçmıyor. Çocuğa bu kadar düşkün. Tabii sadece babalık duygusunun hâkim olduğunu zannetmiyorum. DAEŞ'in, çocuğu elinde tuttuğu sürece kendisine karşı nasıl kullanacağını çok iyi bildiği için çocuğu yanından ayırmıyor. Ancak yakalanmadan birkaç saat önce çocuk, DAEŞ tarafından alınıyor."

'AYNI ŞEYLERİ ANLATMASININ NEDENİ ÇOCUĞU'

"Teröristin sorgusunda dönüp dolaşıp hep aynı şeyleri anlatmasının bir nedeni çocuğun DAEŞ'in elinde rehin olması. Bu örgütlerin sadece girişi oluyor, çıkışı olmuyor. Ya terörist olacaksın ya canlı bomba olarak öleceksin ya da çocuğunu sana karşı rehine olarak tutacaklar. DAEŞ, Reina teröristine eğer konuşursan çocuğun elimizde mesajını veriyor. Reina teröristini sağ olarak yakalamayı başaran İstanbul polisinin çocuğu ele geçireceğine inanıyorum. Ondan sonra itiraflar çorap söküğü gibi gelebilir."



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