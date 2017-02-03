Reina saldırganının eşiyle birlikte 11 kişi tutuklandı

Ajanslarda yer alan bilgide; Reina katliamına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında saldırgan Abdülgadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.
Reina saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişi akşam saatlerinde savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.
Şüpheliler, hakimlik sorgularının ardından "Terör örgütü üyeliği ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.
Savcılığın, hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Reina saldırganı Abdülgadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın saldırıdan sonra gerçek ismini gizleyerek Fatıma Abdurrahim kod ismini kulandığı, Nurullayeva'nın da IŞİD mensubu olduğu belirtildi.