11.02.2017 15:05:11

Reina saldırganı için yoğun güvenlik önlemi

Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmesi üzerine adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı

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Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmesi üzerine adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının zanlısı Abdulkadir Masharipov emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Masharipov'un getirildiği İstanbul Adalet Sarayı önünde zırhlı araç ve çok sayıda çevik kuvvet ekibinin hazır bekletildiği görüldü.Yılbaşı gecesi, gece kulübü Reina'da 39 kişiyi katleden Masharipov'un soruşturma savcısı Gökalp Kökçü tarafından sorgulanması bekleniyor.(Alper Korkmaz - Caner Sönmez / İHA)