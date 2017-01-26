27.01.2017 00:20:15

Reina katliamı soruşturmasında 11 kadın tutuklandı

Ortaköy'deki Reina eğlence mekanına düzenlenen saldırı soruşturmasında 11 kadının tutuklandığı belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yaşanan terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Reina'daki terör saldırısıyla bağlantısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 4 Ocak'ta yapılan baskınlarda gözaltına alınan 21 kişiden 11 kadının emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan yabancı uyruklu kadınların sahte pasaportları ve sahte Suriye kimlikleri bulunduğu, İzmir'de özellikle turistik bölgelere terör saldırısı yapmayı amaçladıkları öğrenildi.

Aynı operasyonlar çerçevesinde gözaltında bulunan 10 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan operasyonda, IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 21 zanlı, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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