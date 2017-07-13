13.07.2017 09:19:36

Reina katliamı Özbekleri mağdur etti

IŞİD’in Reina’da yılbaşı gecesi yaptığı kanlı saldırı sonrası İstanbul emniyeti Özbek ve Doğu Türkistanlı IŞİD şüphelilerine yönelik sıkı takibini sürdürüyor. Gelen istihbaratlar hızla değerlendiriliyor ve ev baskınları yapılıyor. Ancak bu baskınlarda zaman zaman Özbekistan’daki baskılardan kaçarak Türkiye’ye sığınan Özbek ve Doğu Türkistanlı göçmenlerin mağdur edildikleri belirtiliyor.

Karar'ın haberine göre TürkistanDer Genel Başkanı Burhan Kavuncu, geçtiğimiz günlerde polisin bir terör şüphelisinin evi olarak belirlediği adrese yaptığı baskında 5'i çocuk 3'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

2 GÜN ÖNCE DOĞUM YAPMIŞTI



Kadınlardan Gülnazova Yusupova'nın ise iki gün önce doğum yaptığı ve bebeğiyle birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldüğünü vurguladı. Gözaltına alınan Özbeklerin, haklarında herhangi bir kovuşturma yapılmadan, ifadeleri bile alınmadan, önceki gün doğrudan Göç İdaresi İstanbul İl Müdürlüğü'ne teslim edildiklerini belirten Kavuncu, bu olayın masum ve çaresiz bu insanları daha da mağdur ettiğini dile getirdi. Kavuncu, ayrıca Yusupova'nın polis tarafından oturduğu evi ilk kiralayanı aradığı sırada gözaltına alındığını ifade etti.





Benzeri olayların daha önce de yaşandığını belirten Kavuncu “Geçtiğimiz Mayıs ayında Zeytinburnu'da yakalanıp Göç İdaresi'ne teslim edilen çoğu çocuk 21 Doğu Türkistanlı hala Geri Gönderme Merkezi'nde (GGM) tutulmaktadır. Benzer durumda GGM'lerde aylarca kalan, hatta doğum yaptıktan sonra bir gün bile hastanede kalmasına izin verilmeden geri getirilen, avukatıyla yakınlarıyla görüştürülmeyen, mahkeme kararları uygulanmayan Türkistanlıların sayısı yüzlerle ifade ediliyor. Cuma günü gözaltına alınanlar arasında bulunan Özbek Dilnoza Kabilova, daha önce aylarca GGM'de tutulduktan sonra mahkeme kararıyla serbest bırakılan birisi” dedi. İnsan Hakları, Mülteci Hakları, Türkistanlılarla ilgilenen dernekler avukatlar vasıtasıyla mahkemelere başvurarak iptal ve yürütmeyi durdurma kararı alındığını belirten Kavuncu, “Ancak bu işlemler müddetince aylarca hapsediliyor. Bazen bir çok Türkistanlı, hem de ‘terör şüphelisi' damgası vurularak deport ediliyor” dedi.