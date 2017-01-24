Reina katliamcısı sağlık kontrolünden geçirildi

Ajanslarda yer alan habere göre; Reina katliamcısı Abdülgadir Masharipov gece saat 23.00 sıralarında hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul'da gece kulübü Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor.
Masharipov, saat 23.00 sıralarında emniyetten çıkarılarak güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi.
Söz konusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Masharipov, hastaneden çıkarılırken camlara naylon perde çekildi.
Masharipov, zırhlı araç refakatinde tekrar emniyete götürüldü.