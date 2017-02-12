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Rehine krizi 17 saati de devirdi
12.02.2017 14:58:00

Rehine krizi 17 saati de devirdi

Şanlıurfa'da cezaevi firarisi olduğu iddia edilen kişi, otomobildeki eşi ve çocuklarını 17 saattir rehin tutmaya devam ediyor

Şanlıurfa'da cezaevi firarisi olduğu iddia edilen kişi, otomobildeki eşi ve çocuklarını 17 saattir rehin tutmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'da izinli olarak çıktığı Hilvan Açık Ceza İnfaz Kurumuna geri dönmediği ileri sürülen Osman B., eşi ve 4 çocuğuyla bindiği ticari takside seyir halindeyken polis kontrolüne rastladı. Polis ekiplerini görünce silahını çıkaran Osman B., taksi şoföründen durmamasını istedi. Ticari taksi, kurulan kapan nedeniyle yaklaşık 500 metre kaçabildi. Durdurulan taksinin şoförü şahsın dalgınlığından faydalanarak taksiden çıkmayı başardı. Taksi şoförünün kaçarak polise sığınması üzerine şahıs bu kez elindeki silahı araçta bulunan eşi ve çocuklarına doğrulttu. Polislerden uzaklaşmalarını isteyen şahıs, aksi takdirde eşini, çocuklarını ve kendisini öldüreceğini söyledi. Bölgeye çok sayıda polis ile psikolog gönderildi. Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği olayda çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, şahsı ikna ederek rehineleri kurtarmaya çalışıyor. Yaklaşık 17 saattir süren görüşmelerde polisin yanı sıra ticari taksi şoförünün de firari şahsı ikna etmeye çalıştığı öğrenilirken, süren çabalara rağmen şahıs henüz ikna edilemedi.

Şahsın babası ile akrabalarının çabası da sonuçsuz kaldı.

Ayrıca olay yerine emniyet ekipleri tarafından çağrılan Osman B.'nin babası ile çok sayıda yakını da Osman B.'yi ikna edemedi. İçerisinde bulunduğu ticari aracın sahibinin de polis gözetiminde ikna çalışmalarına katıldığı görüldü.

6 AYDIR FİRARİ

Eşi ve çocuklarını 17 saattir rehin tutan Osman B.'nin Hilvan Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıktıktan sonra geri dönmediği ve 6 aydır firari olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı müzakereci polislerin Osman B.'yi ikna etme çalışmaları devam ediyor.

(Bekir Basmacı - Şinasi İnan / İHA)
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