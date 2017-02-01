01.02.2017 15:29:45

Rehin alma numarası tutmadı

Samsun'da hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polise yakalanmamak için evindeki çocuğunu bıçakla rehin alma numarası yaptı.

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Samsun'da hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polise yakalanmamak için evindeki çocuğunu bıçakla rehin alma numarası yaptı.Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında silahla tehdit suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ç.'nin (28) evine giderek yakalamak istedi. Ancak polisin evin kapısına gelmesi üzerine M.Ç., kendi çocuğunu evin içinde bıçakla rehin alma numarasını yapıp polise eve girmesi halinde çocuğunu keseceğini iddia etti. Olay yerine ambulans ve müzakereci sevk edildi. Polis evin etrafını sararak güvenlik önlemi aldı. Ancak M.Ç., hem polisin hem de babası ile mahalle muhtarının ikna çabası sonucu polise teslim oldu. M.Ç.'nin çocuğunu rehin almadığı ve polisin eve girmemesi için numara yaptığı ortaya çıktı.Gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.Ç., daha sonra Samsun Adliyesine sevk edildi.