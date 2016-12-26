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Rehber öğretmenlere ve aile hekimlerine madde bağımlılığı semineri veriliyor
26.12.2016 17:31:26

Rehber öğretmenlere ve aile hekimlerine madde bağımlılığı semineri veriliyor

Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü kentte bulunan 137 rehber öğretmene ve 107 aile hekimine 'madde kullanımı ve bağımlılığı' konulu seminer veriyor.

Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğü kentte bulunan 137 rehber öğretmene ve 107 aile hekimine 'madde kullanımı ve bağımlılığı' konulu seminer veriyor.

Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak Ahiler Kalkınma Ajansı'nın desteği ile 'Ellerimden Tut' adlı uyuşturucu bağımlılığını önleme projesi kapsamında Erciyes Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evrim Çetinkaya Yıldız seminer verdi. Niğde Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr. Ertan Değirmencioğlu, aeminerin rehber öğretmen ve aile hekimine verilmesindeki amaçlarının kendi bölgelerinde bulunan vatandaşları birebir tanıma imkanı kazanmış, riskli aileleri daha erken dönemde tespit etme olanağı ettiği için verildiğini belirtti.

Müdür Değirmencioğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir sorun haline gelmeye başlayan madde kullanımı ve bağımlılığı son yıllarda toplumumuzda, özellikle çocuk ve gençlerimiz arasında yaygınlaşmaya başlamıştır. Madde kullanımı ve bağımlılığı, toplum-aile-birey üçgeninde hayatı ve kurumları etkileyen çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı boyutları olan bu sorun ile etkili bir mücadele için, bilimsel temeller üzerinde konuyla ilgili tüm tarafların bilinçli desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak Ahiler Kalkınma Ajansı'nın desteği ile 'Ellerimden Tut' adlı uyuşturucu bağımlılığını önleme projemizi hazırladık. Amacımız toplum-aile-birey üçgenini erken dönemde bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Bu doğrultuda kendimize hedef grup olarak aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri aldık ve bu gruplara yönelik eğitimler vermekteyiz. Aile Hekimliği sistemine geçilmesi ile birlikte gerek hekimlerimiz gerekse aile sağlığı elemanlarımız kendi bölgelerinde bulunan vatandaşları birebir tanıma imkanı kazanmış, riskli aileleri daha erken dönemde tespit etme olanağı elde etmiştir. Okullarda ise rehber öğretmenlerimiz kendilerine bağlı sınıflardaki öğrencileri tanıma imkanına sahip olmuştur. Bu meslek gruplarının özveri çalışması ile bazı risklerin azaltılabileceğini amaçlamaktayız. Önemli bir toplum sağlığı sorunu olan madde kullanımı ve bağımlılığı mücadelesinde amacımız erken dönemde çocuklarımızı bilgilendirerek hiçbir madde kullanımına başlanmamasını sağlamak, sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek, madde kullanmadığı için gencin kendinden gurur duymasını sağlayarak madde kullanmayana destek olmak, sorumlu bireyler olmalarını sağlamaktır.'
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