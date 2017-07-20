20.07.2017 08:20:59
Refüje çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Çağla Ökmen idaresindeki 10 SN 006 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir karayolu Gömeç ilçesi Kız-Ko Kavşağı mevkisinde kontrolden çıktı ve refüje çarparak devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Çağla Ökmen yaralandı. Araçta bulunan Semra Ökmen ve Hatice Özgül ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Semra Ökmen ve Hatice Özgül'ün cesetleri ise aynı hastanenin morguna gönderildi.