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Referandumun oy torbaları kadın hükümlülerden
23.02.2017 10:39:19

Referandumun oy torbaları kadın hükümlülerden

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan'da yapılacak referandum için ihtiyaç duyduğu 350 bin adet seçim torbası ile 450 bin adet mühür torbası, Denizli'

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan'da yapılacak referandum için ihtiyaç duyduğu 350 bin adet seçim torbası ile 450 bin adet mühür torbası, Denizli'de bulunan Bozkurt Kadın Açık Cezaevindeki mahkumlar tarafından dikildi.

Türkiye'nin ilk müstakil kadın cezaevi olan Bozkurt Kadın Açık Cezaevindeki hükümlü kadınlar 2005 yılından bu yana YSK'nın seçim torbası ihtiyacını karşılıyor. Cezaevinde, seçim torbalarının yanı sıra resmi ve özel kuruluşlar için de tekstil, dokuma ve unlu gıda mamulleri üretimi yapan kadınlar, 350 bin seçim torbası ile 450 bin mühür torbası üretimini tamamladı. Kadınların ürettiği seçim ve mühür torbaları 9 Şubat tarihi itibariyle Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edildi.

FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYOR

Adeta bir fabrika gibi çalışan cezaevinde bulunan 157 kadın hükümlü tarafından 2016 yılında, Sağlık Bakanlığına bağlı Somali Mogadişu Eğitim ve Araştırma Hastanesin için 35 binin üzerinden hasta yatağı kılıfı dikilerek, 70 bin dolarlık ilk ihracat gerçekleştirildi.

Tek kız çocuk eğitim evi olan Bozkurt Kadın Açık Cezaevinde, meslek sahibi olmayan hükümlüler, cezaların infazı sırasında yeteneklerine uygun iş yurdu atölyelerinde çalıştırılarak, ceza bitiminde Cumhuriyet Başsavcılığı onaylı, 'Meslek Sahibi Katılım Belgesi' veriliyor.

Kadın hükümlüler, cezaevi içerisinde bulunan tekstil, dokuma ve unlu mamuller gıda atölyesi ile kantin, kuaför ve çay ocağı iş kollarında faaliyet gösteren atölyelerde sigortalı olarak çalışıyor. Tekstil atölyesinde nevresim takımı, bordürlü el havlusu, mutfak havlusu, pike, bornoz gibi ürünlerin dikimini yapan hükümlü kadınlar dokuma atölyesinde el dokuma şal, fular, peştamal, perde, unlu mamulleri ve gıda atölyesinde ise, simit, poğaça, açma, kurabiye, kuru pasta üretimi gerçekleştiriyor.

DİL KURSLARI DA VERİLİYOR

Meslek kazandırma ve üretim faaliyetlerinin yanında talebe göre açılan dil kurslarıyla da hükümlülere büyük bir avantaj sağlayan Bozkurt Kadın Açık Cezaevinde sosyal ve kültürel faaliyetler ile kütüphane çalışmaları kapsamında çalışmalar yapılarak, 1. ve 2. kademe okuma yazma kursu, İngilizce kursu, Kur'an-ı Kerim kursu, bilgisayar kursu, web tasarım kursu, pasta kursu gibi eğitim kursları bulunuyor. Anne olan veya anne adayı olan kadın hükümlülere ise, 0-6 yaş okul öncesi çocuk eğitim gibi kursları da içinde barındırıyor.

TÜRKİYE'DEKİ TEK KIZ ÇOCUK EĞİTİM EVİ

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, cezaevinde 456 kadın hükümlünün olduğunu, bunların 26 tanesinin çocuğunun bulunduğunu ifade etti. Hükümlü mevcudu en yüksek kadın açık cezaevi olduğunu belirten Başsavcı Alper, buranın Türkiye'deki tek kız çocuk eğitim evi olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

Halk eğitim merkezinde uygun görülen tüm kursların verildiğini belirten Alper, hükümlülerin cezaevine alınmasının ardından yeteneklerine ve iş kollarına göre sınıflandırıldığını ifade etti. Alper, "28 hükümlü açık öğretim ortaokulu, 34 hükümlü açık öğretim lisesi ve 13 hükümlü de açık öğretim fakültesine devam etmektedir. Ceza infaz kurumumuzda ikincil işkollarında faaliyette bulunulmakla birlikte ev tekstili, unlu mamüller temel uzmanlık işkollarımızdır. Uzman eğiticiler tarafından stajyer olarak eğitime alınmaktadırlar" dedi.

"HÜKÜMLÜLER MESLEK SAHİBİ OLARAK ÇIKIYOR"

Cezaevinde birçok kursun verildiğini de hatırlatan Alper, ancak temel uzmanlık alanının tekstil iş kolu ile unlu mamullerinin olduğunu kaydetti. Verilen eğitim kurslarının ardından hükümlülerin iş kabiliyetlerine göre, çırak, kalfa ve usta olarak üretime katıldığını belirten Alper, bunlara günlük 10-11 ve 13 lira ücret verildiğini, bu süre içerisinde sigortalarının da yatırıldığını kaydetti.

"70 BİN DOLAR İLK İHRACAT YAPILDI"

Cezaevi olarak 2016 yılında ilk defa ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Başsavcı Alper, "Ev tekstilinin bütün alt kollarında üretim yapılmaktadır. Bugüne kadar diğer cezaevleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, öğretmenevleri, hastaneler, sahil güvenlik komutanlığının tekstil ihtiyaçları cezaevimizce karşılanmıştır. Hatta 2016 yılında bir ilk başarılarak ihracat yapılmış, Sağlık Bakanlığımızın Mogadişu Somali Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, terlik ve yatak alezi ihtiyacı hükümlülerin üretimi ile temin edilmiştir" diye konuştu.

"2005'TEN BERİ SEÇİM TORBALARI BURADA ÜRETİLİYOR"

2005 yılından beri Yüksek Seçim Kurulunun talepleri doğrultusunda seçim torbalarının hükümlülerin eliyle dikildiğini aktaran Alper, "Ceza infaz kurumumuz atölyelerinde 350 bin seçim torbası ile 450 bin mühür torbası üretimi tamamlanmış ve 9 Şubat tarihi itibariyle Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edilmiştir. 2017 yılı için daha fazla hükümlüyü meslek sahibi yapma, daha fazla üretim ve ihracat gerçekleştirebilmeye yönelik planlarımızı yapmış durumdayız" dedi.

(Medeni Topaloğlu / İHA)
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