24.02.2017 00:23:05

Referandumun ilk reklam filmi: Geleceğe cüret edin

Referandumun ilk reklam filmi 'Hayat Bir Film Değil Geleceğe Cüret Edin' mottosu ile TRT1'in resmi Youtube kanalında yayınlandı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Selçuklu Devleti'nden, Osmanlı'ya, Kurtulus Savaşı'ndan, 15 Temmuz'a kadar yaşanan süreci, simgeler ve şiirsel bir anlatım ile aktaran videoda, tarihin önemli karakterleri de yer alıyor.



Sultan Alparslan'ın, Kılıçarslan'ın, Osman Bey'in, Fatih Sultan Mehmet'in, Yavuz Sultan Selim'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Abdülhamid Han'ın, Mustafa Kemal Paşa'nın, Ömer Halisdemir'in yer aldığı filmde son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görülüyor.





"Ya Rab seni kendine vekil yapıyorum ve senin uğrunda savaşıyorum. Azametin karşısında yüzümü yere sürüyorum" sözleriyle başlayan film, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizim nefsimiz mesele değil, meselemiz millettir, meselemiz vatandır" ve "Geleceğe cüret edin" ifadesiyle bitiyor.