SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Referandumdan sonra PKK'yı zor günler bekliyor'
07.02.2017 21:42:01

'Referandumdan sonra PKK'yı zor günler bekliyor'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, 'Referandumdan sonra PKK'yı zor günler bekliyor, çünkü CHP sırtından bu kamburu atacak' dedi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Referandumdan sonra PKK'yı zor günler bekliyor, çünkü CHP sırtından bu kamburu atacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, AK Parti Ankara İl Gençlik Teşkilatına Cumhurbaşkanlığı sistemini ve ekonomiye katkılarını anlattı. 15 Temmuz'dan sonraki süreçte Türkiye'de bir korku algısı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Gedikli, "Türkiye'de 15 Temmuz sürecinden sonra TSK'daki FETÖ'cü askerler ihraç edilen askerler hakkında 'Türk ordusu güç kaybediyor' algısı yaratılmaya çalışılmıştı. Her yıl ülkelerin ordu gücünü hesaplayan ve buna göre en güçlü ordular sıralaması yapan Global Firepower 2016 yılı sıralamasını paylaştı. Geçtiğimiz yıl bu listede 10. sırada yer alan Türkiye 2 sıra yükselerek 8. sıraya yerleşti" şeklinde konuştu.

Gedikli, 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünden zaferle çıkan Türkiye'yi ekonomik olarak yenik düşürmeye çalıştıklarına vurgu yaparak, "Bakınız 15 Temmuz'dan bugüne kadar her bir hamlelerini önceden gördük bunların çoğunu kamuoyuyla paylaştık. Ancak 1 Ocak'tan itibaren 27 Ocak'a kadar çok başka bir safhaya geçtiler adeta kamikazelik yaptılar piyasalara dolar kurunda olanları gözlemlediniz. Fitch'e, S&P'ye yaptırılan açıklamaları da biliyorsunuz. 'Anayasa referandumu yapacaksınız bu bizim için risk, notu indiriyoruz' dendi. Ben bu açıklamalardan çok önce kendilerini uyardım 'Bunu sakın yapmayın, itibar kaybetmeye devam edersiniz. 2008 krizinde yapamadığınız analizler yüzünden hala kan kaybediyorsunuz saçmalamayın' dedim. Türkiye piyasaları yabancı yatırımcı bunların siyasi açıklamalarını umursamadı adeta bir kulağından girdi öbüründen çıktı. Bunları niye anlatıyorum genç arkadaşlarım, bakın ekonomi ve savunma sağlam olmazsa bu saldırılara karşılık veremeyiz. Piyasalar tokadı attı bunlara şimdi sıra HDPKK-FETÖ-DAEŞ'e hak ettiği cevabı vermeye geldi. Sahada teröristlerle güvenlik güçlerimizin verdiği mücadele başarıyla sürüyor kafalarını kaldırtmıyoruz. Bitene kadar devam edeceğiz. Bundan da rahatsız olanlar var. 'Terörle mücadele etmeyin yasaları değiştirin' diyen Almanya ve AB bürokratlarına gereken cevabı hükümetimiz her gün sözlü ve fiili olarak veriyor" dedi.

CHP tabanının referandumda "Evet" diyerek, Türkiye üzerine oynanan oyunu bozacağını ifade eden Gedikli, şöyle devam etti:

"HDP, başkanlık referandumu için sloganını açıkladı. HDP'nin sloganı 'Demokratik Cumhuriyet ortak vatan için hayır' oldu. Niye böyle uzun ve kurgulanmış bir cümle, söyleyeyim Kemalist 'Hayır' tabanını, CHP tabanını ürkütmemek ve 7 Haziran seçimlerindeki gibi kol kola yürüyebilmek için. Ben size bir şey söyleyeyim bu sefer CHP tabanı üst aklın kontrolünde hareket eden FETÖ sustalısı Kemal ve avanesinin sözüne inanmayacak onlar da 'Güçlü Türkiye' diyecek ve referandumdan sonra PKK'yı zor günler bekliyor, çünkü CHP sırtından bu kamburu atacak."

(Caner Ünver/İHA)

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Denizli'de kaza: 17'si öğrenci 25 yaralı
Denizli'de kaza: 17'si öğrenci 25 yaralı
Denizli'de öğrenci servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 17'si öğrenci 25 yaralandı.
07.02.2017 21:23:05
Dünyanın ilk buzdan kütüphanesi açıldı
Dünyanın ilk buzdan kütüphanesi açıldı
Rusya’da dünyanın ilk buzdan kütüphanesinde 420 kitaptan toplam 100 0’i aşkın alıntı yer alıyor.
07.02.2017 19:55:41
Lüleburgaz’da zincirleme kaza: 29 yaralı
Lüleburgaz’da zincirleme kaza: 29 yaralı
Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi’nde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 29 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
07.02.2017 19:38:14
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinde, yarın toz taşınımı beklendiği bildirildi.
07.02.2017 19:28:21
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yardımcısının tedbiren açığa alındığını açıkladı
07.02.2017 19:14:26
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 87.476,73 puandan tamamladı.
07.02.2017 19:02:55
'Kurtlar Vadisi Darbe' için karar verildi
'Kurtlar Vadisi Darbe' için karar verildi
'Kurtlar Vadisi Darbe' ismi için patent başvurusu yapan Pana Film hakkındaki soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.
07.02.2017 19:01:56
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
HAMAS'tan İsrail saldırılarına dair açıklama
HAMAS'tan İsrail saldırılarına dair açıklama
Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan referandum tepkisi
Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan referandum tepkisi
Uluslararası Af Örgütü'den Suriye raporu
Uluslararası Af Örgütü'den Suriye raporu
Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim huzurlu hissettiriyor
Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim huzurlu hissettiriyor
Esed Belçikalı politikacılar üzerinden Erdoğan'a mesaj gönderdi
Esed Belçikalı politikacılar üzerinden Erdoğan'a mesaj gönderdi
İsrail'de bulunan Nabi Avcı'dan dünkü Gazze saldırısına ilişkin açıklama!
İsrail'de bulunan Nabi Avcı'dan dünkü Gazze saldırısına ilişkin açıklama!
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Fethullah Gülen: Darbe kansız ve güzel olacak
Fethullah Gülen: Darbe kansız ve güzel olacak
Fox News: Putin'den özür dilemeyeceğiz
Fox News: Putin'den özür dilemeyeceğiz
Kral Abdullah: ABD, Ürdün'ün oynadığı rolün farkında
Kral Abdullah: ABD, Ürdün'ün oynadığı rolün farkında
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları