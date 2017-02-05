05.02.2017 20:37:09

Referandumda saflar netleşiyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçime girme yeterliliği olan 9 partinin, referandumda ‘evet’ mi, ‘hayır’ mı diyecekleri belli olmaya başladı.

AK Parti'nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. Partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişiklik teklifinin 330'un üzerinde oyla kabul edilmesiyle referandum süreci de başladı. Teklif Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

Erdoğan'ın teklife onay vermesinin ardından ise referandum süreci başlayacak. Nisan'ın ilk haftası yapılması beklenen referandumda YSK, seçime girme yeterliliği olan 9 partinin referanduma ilişkin kampanya yürütebileceklerini açıkladı. Buna göre seçimde AK Parti, CHP, MHP, HDP, Saadet Partisi, BBP, BTP, Vatan Partisi ile Hür Dava Partisi kampanya yürütebilecek.

AK PARTİ İLE MHP "EVET", CHP İLE HDP "HAYIR" CEPHESİNDE

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde 23 milyon 681 bin 926 oy sayısı ve yüzde 49,50 oy oranı olan AK Parti ile 5 milyon 694 bin oy sayısı ve yüzde 11,90 oy oranı olan MHP referandumda ‘evet' oyu kullanacaklarını açıkladı. Buna karşılık 12 milyon 111 bin 812 oy sayısı ve yüzde 25,32 oy oranı olan CHP ile 5 milyon 148 bin 85 oy sayısı ve yüzde 10,76 oy oranı olan HDP ise ‘hayır' oyu kullanacaklarını ve bu yönde kampanyalarını yürüteceklerini açıkladı.

MECLİSTE TEMSİLCİSİ BULUNMAYAN 5 PARTİNİN TERCİHLERİ

Mecliste yer alan 4 partinin referandum kararı böyle iken, YSK tarafından seçime girme yeterliliğine sahip olan ancak Mecliste temsilcisi bulunmayan diğer 5 partinin referandumda ne yönde oy kullanacakları yavaş yavaş netleşiyor. İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, 325 bin 978 oy sayısı ve yüzde 0,68 oy oranı olan Saadet Partisi ile 118 bin 803 oy sayısı ve yüzde 0,25 oy oranı olan Vatan Partisi referandumda ‘hayır' diyecek.

253 bin 204 oy sayısı ve yüzde 0,53 oy oranı bulunun BBP ile 1 Kasım seçimlerine katılmayan Hür Dava Partisi cephesinde istişareler devam ediyor. BBP ile Hür Dava Partisinin önümüzdeki günlerde istişareleri tamamlayarak referandumda ne yönde oy kullanacaklarını açıklamaları bekleniyor. 49 bin 297 oy sayısı ve yüzde 0,10 oy oranı bulunan Genel Başkanlığını Haydar Baş'ın yaptığı BTP ise, kararı seçmenlerine bıraktı.

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