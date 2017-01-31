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Referandumda hayır oyu verecekler
01.02.2017 02:29:54

Referandumda hayır oyu verecekler

Sosyal medya üzerinden bazı ünlüler referandumda hayır oyu kullanacaklarını açıkladı...

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgide; Kültür sanat dünyasının bazı ünlü isimleri, anayasa değişiklik paketi için yapılacak referandumda "Hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

Piyanist Fazıl Say, Facebook hesabında yayımladığı mesajında ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlar'a yönelik tavrının ardından Amerikan halkın ayaklandığını ve birçok şehirde protestolar başladığını aktardı.

Say mesajında, "Havaalanlarına yığılınıyor. Hakimler ve yüksek mahkeme Trump'ın bu kararını reddediyor. 'Hepimiz Müslümanız' pankartları. Bu bir misal. Bu, tek adam rejimine 'evet' demek isteyen tüm Türklere de bir işaret aynı zamanda. Hakimleri de tek adamın belirleyeceği bir tek adam rejimine 'evet' derseniz bunlar asla olamazdı. İşte bu yüzden bizim de 'hayır' dememiz gerekecek ve 'hayır' diyeceğiz. Özgürlüğümüz için. Beraber dostça yaşayacağımız uygar bir toplum olmak için." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Meltem Cumbul ise Twitter hesabında, " 'Hayır' demezseniz ne olacak? Tek adam her şey olacak. Başkan seçilecek kişi hem hükümet hem meclis hem de mahkeme olacak." görüşlerine yer vererek, "Aydınlık bir Türkiye için hayır" paylaşımında bulundu.

Yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli de sosyal medya hesaplarında şu paylaşımı yaptı:

"20 yıl önce Milliyet'te yayınladığım bir yazımı, sanki gizli saklı bir şeymiş gibi 'ortaya çıktı' diyerek tedavüle sokmuşlar. O yazıda gerekçelerini sayarak tartışmaya açmak istediğim sistemle bugünkü anayasa değişikliği ile önümüze gelen antidemokratik sistemin hiç ilgisi yok. Güçler ayrılığına, yargı bağımsızlığına, denge ve denetimin tam uygulandığı bir demokratik sisteme dayanan başkanlık ile bugün önerilen her yetkiyi tek kişinin eline verme modelinin aynı olması mümkün mü? Elbette Hayır. Abdülmecid Sivasi'nin dediği gibi 'devlet zulm ile değil adl (adalet) ile ayakta durur.' Bunun dışındaki bir anlayışa evet demem mümkün değil."

Yazar Elif Şafak da "Hayır" yazılı bir karikatürü sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşırken, tiyatro oyuncusu Genco Erkal, "Dün gece bir rüya gördüm, hayırdır inşallah. Böyle karanlıklardan bir anda aydınlığa çıkıyormuşuz. Millet bayram ediyor 'Hayır'a yormak lazım." mesajına yer verdi.

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu da Instagram hesabında "Hayır" yazılı bir fotoğrafla şu mesajı paylaştı:

"Dünyanın en güzel rejimi Cumhuriyet varken başka bir rejim düşünülemez. Artık son söz halkın yani bizimdir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için karar bizim. Bu iş parti meselesi değil. İyi düşün Türkiye."

Şarkıcı Haluk Levent de Twitter'da yazdığı mesajında, "Niye Rıdvan'a, Arda'ya kızıyorsunuz? Bu bir referandum. Bırakın insanlar dilediğini söylesin. Rıdvan bana sorsaydı 'Hayır' derdim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Tilbe Saran da videolu paylaşımında şunları kaydetti:

"Yeni anayasaya 'hayır' diyorum. Çünkü seçtiğim milletvekilleri kanalıyla, yönetime katılma hakkımı tek kişiye devretmeye, kim olursa olsun hayır diyorum. Adaleti tek kişinin idaresine bırakmaya hayır diyorum. Ülkemin güvenlik, eğitim, sağlık politikalarını tek kişiye bırakmaya hayır diyorum. Özgürlükler ve demokrasi için, çoğulcu katılım için 'hayır' diyorum."

Oyuncu Levent Üzümcü ise twitter hesabındaki 3 milyonun üzerindeki takipçisiyle "Elbette hayır" diyerek, "Dışarıda 'hayır' diyeni gözaltına alıyorlar. Gidin evinizde 'hayır' deyin. Ha 'evet' diyeceksen istediğin yerde de." ve "Bunun particilikle, lidercilikle, sağcılıkla, solculukla falan alakası yok, çocuklarımızın aydınlık yarınları için Hayır." mesajlarını paylaştı.



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