23.02.2017 12:12:06

Referanduma kadar vatandaşlık yok

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 16 Nisan'a kadar hiç bir Suriyeliye vatandaşlık verilmeyeceğini açıkladı

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Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 16 Nisan'a kadar hiç bir Suriyeliye vatandaşlık verilmeyeceğini açıkladı.