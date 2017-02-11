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Referandum tarihi resmen açıklandı
11.02.2017 13:19:47

Referandum tarihi resmen açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 'Anayasa değişikliği halk oylamasının Kurulumuzun 11 Şubat 2017 gününün 74

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Anayasa değişikliği halk oylamasının Kurulumuzun 11 Şubat 2017 gününün 74. sayılı kararıyla 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven referandum tarihini açıkladı. Anayasa Değişikliği Kanu'nun Resmi Gazetenin 11 Şubat 2017 tarihli 29976 sayılı nüshasında yayınlandığını belirten Güven, "3376 sayılı Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması hakkındaki Kanun'un 2'nci maddesinde anayasa değişikliğinin -halk oylaması, ilgili anayasa değişikliği kanunun Resmi Gazetede yayımını takip eden 60'ıncı günden sonraki ilk Pazar günü yapılır- hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm çerçevesinde anayasa değişikliği halk oylamasının Kurulumuzun 11 Şubat 2017 gününün 74.sayılı kararıyla 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

"YURT İÇİNDE KURULACAK SANDIK SAYISI YAKLAŞIK 164 BİN"

Seçmen ve sandık sayıları hakkında da bilgi veren Güven, "Bugün itibariyle yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayımız 55 milyon 336 bin 960, yurt içinde kurulacak sandık sayısı yaklaşık 164 bin, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayımız 2 milyon 929 bin 389'dur. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere halk oylamasında 57 ülke 119 temsilcilikte ve 32 gümrük kapısında kurulacak sandıklarda oy kullandırılması planlanmaktadır. Belki birkaç ülke ve temsilcilikte değişiklik yapabiliriz. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında veya yurt dışı temsilciliklerde kurulan sandıklarda oy kullanması arasında hiçbir fark bulunmadığından, yurt dışı seçmen kütüğü bu seçimde tek seçim çevresi olarak oluşturulmuştur. Böylece yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde kurulan sandıklarda veya oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda oylarını kullanabileceklerdir" ifadelerini kaydetti.

(Goncagül Özcan / İHA)

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