04.02.2017 15:21:16

Referandum öncesi evet kampanyası gelin arabalarına yansıdı

Adıyaman'da dünya evine girecek olan genç çiftler gelin arabasının üzerine 'Referanduma da evet, sana da evet' yazısı ile referanduma destek verdi.

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Adıyaman'da dünya evine girecek olan genç çiftler gelin arabasının üzerine "Referanduma da evet, sana da evet" yazısı ile referanduma destek verdi.Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili Nisan ayında yapılması planlanan referandum öncesinde vatandaşlar referanduma destek kampanyaları düzenliyor. Adıyaman'da dünya evine girecek olan Buse Alkuş ile Akif Taştan'ın gelin arabasının üzerine yazdığı referandum yazısı dikkat çekti. Arabanın arka camına "Referanduma da evet, sana da evet" yazısı yazan genç çiftler, referandumda ki oylarının rengini de belli etti. Düğün fotoğraflarını çektiren genç çift gazetecilere yaptıkları açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek verdiklerini dile getirdi. Damat Akif Taştan açıklamasında, "Biz de Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu göstermek için arabamıza böyle bir yazı yazmayı tercih ettik. İnşallah referandumda büyük bir oy çokluğu ile ülkeyi istikrara kavuşturacağız. Referandumda 'evet' için çalışacağız" dedi.Gelin Buse Alkuş ise, istikrar için 'evet' diyeceklerini belirterek, "İstikrar için, Türkiyemiz için Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Onu destekliyoruz, inşallah böyle devam eder. Eşimi de seviyorum, ülkeyi de seviyorum, referandum için 'evet' diyorum" dedi.