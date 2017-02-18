18.02.2017 12:03:23

Referandum için seçmen listeleri askıya çıktı

16 Nisan'da yapılacak referandum için seçmen listeleri askıya çıktı. Muhsin Ertuğrul Mahallesi Muhtarı Aydın Yaşar, vatandaşları dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyardı.

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16 Nisan'da yapılacak referandum için seçmen listeleri askıya çıktı. Muhsin Ertuğrul Mahallesi Muhtarı Aydın Yaşar, vatandaşları dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyardı.YSK'nın anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırladığı seçim takvimine göre, seçmen listeleri bugün askıya çıkarıldı. Seçmen listelerinin 26 Şubat'a kadar askıda kalacağı belirtildi. Muhsin Ertuğrul Mahallesi Muhtarı Aydın Yaşar ise konuya ilişkin seçmenleri uyardı.Yaşar, seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından vatandaşları uyarmak için yazı hazırladıklarını belirterek, "Çok kısa bir süre askıda kalacağı için herkesin biraz dikkat etmesi, askıya çıkan listeleri kontrol etmesi gerekiyor. 18 yaşını dolduran seçmenlerin kendilerini listede kontrol etmeleri çok önemli" açıklamasında bulundu.Okumak için il değiştiren öğrencilerin adres beyanlarını bildirmesi gerektiğini kaydeden Yaşar, yeni taşınanların, seçim döneminde il değiştirerek misafir gelenlerin dikkatli olması gerektiğini ve bu durumu bildirmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşların adres değişikliğini bildirmesi için kısıtlı bir süre olduğuna değinen Yaşar, "Bildirmek zorundalar. 18'inde askıya çıkıyor. 26'sında askıdan iniyor. O süre içerisinde mutlaka kontrol etmeleri, adres beyanı için nüfus müdürlüklerine fatura ya da birinin yanında oturuyorlar ise kişi ile birlikte nüfus müdürlüklerine gitmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.Yaşar, 18-26 Şubat tarihleri arasında muhtarlıkların ve nüfus müdürlüklerinin cumartesi, pazar günleri tam mesai yapacaklarını belirtti.Vatandaş ismini listede nasıl bulacak?Seçmen isimlerinin önceden adrese göre geldiğini ancak şuanda soyada göre geldiğine işaret eden Yaşar, "Genelde kontrol ediyoruz. Vatandaşlar soyadlarına göre bulacaklar" ifadelerini kullandı.Yaşar, oy kullanacak seçmenlere ise şu uyarılarda bulundu:"Nüfus cüzdanlarından kimlik numarasının olması çok önemli. Soğuk damganın olması önemli. Herkes kimliklerini kontrol etmeli, yeni kimlik çıkma kargaşası içerisinde birçok komşumuz, kaybettiği kimliği bile çıkarmamakta. Nüfus cüzdanında soğuk mühür yoksa, ehliyetlerde kimlik numarası yoksa oy kullanmayacaklar."