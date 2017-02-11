11.02.2017 13:28:29

Referandum Galatasaray-Fenerbahçe maçına denk geldi

Yüksek Seçim Kurulu'nun Referandum tarihinin derbiye denk gelmesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

Anayasada değişiklik referandumu Süper Lig'in 28. haftasına denk geldi. Bu haftada Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

TFF'nin ve yayıncı kuruluşun derbi maçın tarihini hangi gün olarak açıklayacağı merak konusu oldu.

Şu an TFF'nin sitesinde 28. hafta maçları için kesin tarihler belirlenmiş değil.

Fenerbahçe zor duruma düşebilir

TFF'nin karşılaşmayı 15 Nisan cumartesi ya da 17 Nisan Pazartesi günü oynatması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalması durumunda derbinin 17 Nisan'da oynanması Fenerbahçe'yi zor duruma düşürecek. Çünkü 2 gün sonra Avrupa Ligi maçı olacak.

Aynı durum 15 Nisan için de geçerli. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda 13 Nisan'da çeyrek final ilk maçını oynaması gerekecek. Bu durumda 2 gün sonra derbiye çıkması sorun yaratacak.

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