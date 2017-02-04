04.02.2017 09:48:18

Refarandum kampanyasını Erdoğan'ın başdanışmanları yönetecek

Referandumda özellikle kararsız seçmenin nasıl ikna edileceği konusunda ince eleyip sık dokuyan AK Parti'de kampanyayı yürütecek beyin takımının içinde Erdoğan'ın başdanışmanları da var.

AK Parti yönetimi art arda yaptığı toplantılarda, TBMM'de kabul edilen ve önceki akşam Cumhurbaşkanlığı'na teslim edilen Anayasa değişikliği için referandumda özellikle kararsız seçmenin nasıl ikna edileceğine dair strateji geliştirmeye çalışıyor. Bu amaçla kampanyanın strateji ekibi de belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başdanışmanlık görevini yürüten 4 isimle partiden 1 bakan ve 3 vekil kampanyanın beyin takımını oluşturacak.

Anayasa paketinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderilmesinin ardından gözler, referandum tarihine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 günlük süreyi nasıl kullanacağı, referandumun günü için belirleyici olacak. Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın çarşamba günü yaptığı görüşmede, referandum tarihinin 16 Nisan olması yönünde eğilimin oluştuğu belirtiliyor.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANLARI DA EKİBİN İÇİNDE

AK Parti yönetimi de bir taraftan Anayasa değişikliği kampanyasında seçmene götüreceği argümanları belirlerken, diğer yandan bu süreci yönetecek kadroyu oluşturdu. Anayasa metninin hazırlanması sürecinde Cumhurbaşkanlığı adına çalışmalara katılan isimler kampanyada da destek verecek. Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları Mehmet Uçum ve Şükrü Karatepe'nin yanı sıra Yiğit Bulut ve Özlem Zengin de kampanyaya yön verecek kararları alacak ekibin içinde.

KOORDİNASYON CEVDET YILMAZ'DA

Kampanyanın parti ayağındaki karar vericiler arasında ise AB Bakanı Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Ankara Milletvekili Mücahit Arslan bulunacak. 8 kişilik bu ekibin çalışmalarının koordinasyonu, Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yürütülecek. Bu ekip, profesyonel kampanya desteğini ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok'un kampanya şirketinden alacak. Strateji ekibi, son bir haftada iki kez bir araya gelerek yol haritasını belirledi.

ÜÇ ÖNEMLİ BAŞLIK BELİRLENDİ

Partide, önce MKYK ardından da MYK'da yapılan değerlendirmelerde, seçmen için üç önemli başlık olduğu saptandı. 'Güvenlik, ekonomi ve işsizlik' başlıklarının ön plana çıktığı, kampanya sürecinde bu konular üzerinde çalışma yapılacağı belirtildi. Parti, sayılarını yüksek bulduğu kararsızlarla ilgili olarak da özel bir çalışma yapacak. Anayasa paketine destek veren AK Parti ve MHP seçmeni arasında kararsız olan kitlelere nasıl ulaşılacağıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Toplantılarda, 'kararımız evet' sloganının kullanılması da ağırlık kazandı.

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