01.02.2017 16:56:16

Refah sınır kapısı bu sabah tekrar kapatıldı

Mısır yönetimi, dört gün süreyle istisnai olarak açtığı Refah Kapısını bu sabah yeniden kapattı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Refah Kapısı Enformasyon Müdürü Vail Ebu Ömer, dört günün sona ermesi üzerine Mısır'ın Refah Kapısını bu sabah erken saatlerde yeniden kapattığını ve dört gün içinde yaklaşık 6 bin yolcunun her iki yönde kapıdan geçiş yaptığını ifade etti.



GAZZE'DEN KAÇ KİŞİ ÇIKTI?



Ebu Ömer, Refah Kapısı'nın açık kaldığı dört gün içinde öğrenciler, hastalar, Mısır pasaportu taşıyanlar başta olmak üzere 2624 kişinin Gazze Şeridi'nden çıkış yaptığını bildirdi.



GAZZE'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?



Dört gün boyunca 3 bin 95 yolcunun da Refah Kapısından Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını açıklayan Ebu Ömer, Mısır yönetiminin 203 yolcuyu da bilinmeyen nedenlerle kapıdan geri çevirdiğini ifade etti.



REFAH SINIR KAPISI



Mısır yönetimi 40 gündür kapalı olan Refah Kapısını Cumartesi günü üç günlüğüne istisnai olarak her iki yönde geçişlere açmış ve kapının açık kalma süresini bir gün daha uzatmıştı. 2013 yazından bu yana Refah Kapısını sürekli kapalı tutan ve sadece istisnai olarak zaman zaman birkaç günlüğüne açan Mısır yönetimi kapıyı en son 17 Aralık 2016'da üç günlüğüne açmıştı.

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