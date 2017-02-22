22.02.2017 14:37:46

Recep Tayyip Erdoğan mesire alanında yol genişletme ve asfalt çalışması başladı

Kilis Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan mesire alanında yol genişletme ve asfalt çalışması başladı.

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Kilis Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan mesire alanında yol genişletme ve asfalt çalışması başladı.Kilis Belediyesi tarafından büyük bir titizlikle ve Kilis halkı için her şey düşünülerek yapımına tam gaz devam edilen Recep Tayyip Erdoğan mesire alanının yollarında genişletme ve asfaltlama çalışmaları başladı.Her şeyin en iyisini hak eden Kilis halkına, yeni mesire alanının en kısa sürede teslim edebilmek için Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve ilgili ekipler canla başla çalışmalarını sürdürüyor.