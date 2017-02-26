26.02.2017 20:23:34

Recep Ivedik 5 rekora koşuyor

Şahan Gökbakar'ın filmi Recep İvedik 5, 8 günde 2 milyon 882 bin kişi tarafından izlenerek, 'En İyi İlk Hafta' rekorunu kırdı.

Duyurulduğu günden bu yana tartışmalara neden olan Recep İvedik 5 filmi, cevabını gişede veriyor. Geçen hafta vizyona giren Recep İvedik 5, 8 günde 2 milyon 882 bin kişi tarafından izlenerek rekora imza attı.

8 GÜNDE BÜYÜK BAŞARI

Geçen hafta vizyona giren film, hafta sonu en iyi açılışından sonra en iyi ilk hafta rekorunu da kırdı. 8 günde 2 milyon 882 bin 383 kişiyle büyük bir başarıya imza atan film, bu sürede 33 milyon 599 bin 111 TL hasılat elde etti.