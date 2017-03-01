02.03.2017 09:27:22

Real yine cepten yedi

İspanya La Liga'da Real Madrid, evinde Las Palmas ile 3-3 berabere kaldı

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İspanya La Liga'da Real Madrid, evinde Las Palmas ile 3-3 berabere kaldı. Böylece Barcelona maç fazlasıyla haftayı lider kapattı.La Liga'da 25. hafta heyecanı dün akşam oynanan maçlarla devam etti. Barcelona, Nou Camp'ta Sporting Gijon'u 6-1 ile geçerken, şampiyonluk yolundaki rakibi Real Madrid evinde Las Palmas ile 3-3 berabere kalarak şok bir puan kaybı yaşadı. Sakatlıktan yeni kurtulan Arda Turan'ın kadroya alınmadığı maçta Barcelona'nın gollerini Messi, Luis Suarez (2), Paco Alcacer, Neymar ve Ivan Rakitic kaydetti. Sporting Gijon'un tek golü ise Carlos Castro Garcia'nın ayağından geldi.Gecenin diğer maçında Las Palmas'ı ağırlayan Real Madrid Santiago Bernabeu'da büyük bir şok yaşadı. Maçın henüz 8. dakikasında Isco'nun golü ile öne geçen Madrid ekibi, 10. dakikada Tana'nın golüne engel olamadı. 47.dakikada Gareth Bale'in kırmızı kartla atılmasının ardından oyundan düşen Real Madrid 56. dakikada Jonathan Viera'nın penaltı golüyle 2-1 geriye düştü. 59'da Kevin-Prince Boateng skoru 3-1'e getirirken, son dakikalarda Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Yıldız oyuncu 86. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-2 yaptı. 89'da bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, takımına 1 puanı kazandıran isim oldu.La Liga'da bir maç fazlası bulunan Barcelona 57 puanla zirvede yer alırken, maç eksiği olan Real Madrid ise 56 puanla ikinci sırada.