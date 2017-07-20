20.07.2017 09:16:31

Real Madrid ve Chelsea anlaşmayı duyurdu!

Real Madrid ve Chelsea kulüpleri Alvaro Morata'nın transferi konusunda anlaştıklarını resmi sitelerinden duyurdu.

Chelsea önemli bir ismi kadrosuna kattı. İngiliz devi, Real Madrid'in yıldızı Alvaro Morata'yı renklerine bağladı.

Teknik direktör Conte'nin Juventus'tan eski öğrencisi olan Morata için, Londra kulübü 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

24 yaşındaki Morata'nın da bu transferle birlikte yıllık 13 milyon euro kazanacağı açıklandı. Real Madrid, geçen sezon başında opsiyonla 30 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Alvaro Morata'dan geçen sezon 43 maçta 20 gol 6 asistlik katkı almıştı.

Manchester United menajeri Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Morata'yı transfer etmek istediklerini fakat anlaşamadıklarını belirtmişti.