17.07.2017 14:44:11

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Milan yolcusu

İtalyan basını Milan'ın, İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Morata için 70 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'le anlaşma sağladığını yazdı.

Milan, transferde dikkat çeken hamleler yapmaya devam ediyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Real Madrid ile Milan, 24 yaşındaki Alvaro Morata'nın transferi konusunda yaklaşık 70 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Adı uzun süre Manchester United'la anılan İspanyol forvet geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 26 maçta 15 gole imzasını atmıştı.