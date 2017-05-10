10.05.2017 23:46:00
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında 3-0 yenildiği Real Madrid'i Vicente Calderon Stadyumu'nda konuk etti. Cüneyt Çakır'ın yönettiği yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yaptığı karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Saul Niguez'in golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid bu golün şokunu atlamadan, Atletico Madrid, 16. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı atışını kullanan Antoine Griezmann fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Bu golle tur için iyice umutlanan Atletico Madrid, 42. dakikada Isco'nun golüne engel olamadı ve ilk yarı Atletico Madrid'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca, karşılaşmayı Atletico Madrid 2-1 kazandı. Ancak ilk maçı 3-0 kazanan Real Madrid, adını finale yazdıran takım oldu.
Mücadeleyi yöneten Cüneyt Çakır ise sergilediği başarılı performansla otoritelerden tam not aldı.
Real Madrid finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, ilk karşılaşmada 3-0 yendiği Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olmasına rağmen adını finale yaUEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, ilk karşılaşmada 3-0 yendiği Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olmasına rağmen adını finale yazdırdı.
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında 3-0 yenildiği Real Madrid'i Vicente Calderon Stadyumu'nda konuk etti. Cüneyt Çakır'ın yönettiği yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yaptığı karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Saul Niguez'in golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid bu golün şokunu atlamadan, Atletico Madrid, 16. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı atışını kullanan Antoine Griezmann fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Bu golle tur için iyice umutlanan Atletico Madrid, 42. dakikada Isco'nun golüne engel olamadı ve ilk yarı Atletico Madrid'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca, karşılaşmayı Atletico Madrid 2-1 kazandı. Ancak ilk maçı 3-0 kazanan Real Madrid, adını finale yazdıran takım oldu.
Mücadeleyi yöneten Cüneyt Çakır ise sergilediği başarılı performansla otoritelerden tam not aldı.