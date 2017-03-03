03.03.2017 19:30:09
Real Madrid, Eibar maçında önemli oyuncularından yoksun
Başkent temsilcisinde kart cezaları bulunan Bale ve Morata ile sakatlık yaşayan Ronaldo, Eibar karşılaşmasında forma giyemeyecekİspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, yarın ligde konuk olacağı Eibar karşılaşmasına önemli futbolcularından yoksun çıkacak.
Las Palmas maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi tarafından 2 maç men cezası alan Galli yıldız oyuncu Gareth Bale ile söz konusu maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, La Liga'nın 26. haftasında yarın oynanacak Eibar karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, sakatlığı sebebiyle bugünkü antrenmanda yer almayan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da Eibar deplasmanına götürülmediği kaydedildi.
La Liga'da bir maçı eksik Real Madrid, 24 maçta topladığı 56 puanla ikinci sırada bulunuyor.