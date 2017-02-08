SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Raylı sisteme 11 tren daha alınacak
08.02.2017 15:34:06

Raylı sisteme 11 tren daha alınacak

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı 1. Oturumunda görüşülen 11 adet Hafif Raylı Sistem Aracı alımı konusunda İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a yetki verilmesi teklifi meclisten onaylanarak ilgili komisyona havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı 1. Oturumunda görüşülen 11 adet Hafif Raylı Sistem Aracı alımı konusunda İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a yetki verilmesi teklifi meclisten onaylanarak ilgili komisyona havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı 1. Oturumu, Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Vekili Turan Çakır Başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında 38 gündem ve 1 gündem dışı olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü. Görüşülen 39 madde de meclis üyelerinin oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündemin yedinci ve sekizinci maddesi olan 11 adet Hafif Raylı Sistem aracı alınması ve 70 adet muhtelif büyüklükteki otobüslerin alınması için görüşülen teklifler meclis üyeleri tarafından kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Konu hakkında toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Vekili Turan Çakır, "Bu araçların alımı ihaleyle gerçekleşecek. Raylı sistem güzergahı uzadığı için buraları beslemek, yeni ring hatları oluşturmak için 70 adet otobüs alacağız. Bu alınacak yeni otobüsler daha çok şehrin doğu yakasında ring hattı olarak kullanılacak. Trenler büyük bir ihtimalle yerli olacak. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de Başbakanımızın bu konuda telkinleri var. Biz de bunun doğrul olduğunu düşünüyoruz. Şimdiden net bir şey söylememiz doğru olmaz. Yeni trenlerin ihale yapıldıktan sonra 1 sene içerisinde geleceğini düşünüyorum. 11 tane yeni tren alınacak. Böylece uzayan hatla birlikte daha iyi hizmet verebileceğiz" dedi.

Samsun Hafif Raylı Sistem güzergahında şu anda 26 tren hizmet veriyor. Bu trenlere 18 Şubat'ta 2, Mart ayında da 1 yeni tren daha eklenecek. Mart ayından itibaren 29 trenle hizmet verecek olan Hafif Raylı Sisteme ihale sürecinin ardından 11 tren daha katılacak. Hafif Raylı Sistem yeni trenlerin gelmesiyle birlikte toplamda 40 trenle hizmet verecek.

Komisyon toplantısı Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Saadet Partisi'nden Trump yönetimine: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
Saadet Partisi'nden Trump yönetimine: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
Saadet, Turmp yönetiminin vize yasağını eleştirmeye devam ediyor.
08.02.2017 15:55:38
Kredi borcundan takibe alınanlar azaldı
Kredi borcundan takibe alınanlar azaldı
Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı, 2016’da bir önceki yıla göre azaldı.
08.02.2017 15:52:19
Taksi plakalarını kopyalayan dolandırıcı yakalandı
Taksi plakalarını kopyalayan dolandırıcı yakalandı
İstanbul’da çalıntı araçları sarı renge boyadıktan sonra ikiz plaka takıp taksicilere kiralayan dolandırıcı yakalandı.
08.02.2017 15:39:45
Nadal'ın hayali Real Madrid başkanlığı
Nadal'ın hayali Real Madrid başkanlığı
İspanyol tenisçi Nadal, gelecekte İspanya'nın Real Madrid kulübünde başkanlık yapabileceğini söyledi.
08.02.2017 15:36:40
İbrahim Kalın 15 Temmuz Derneği’ne üye oldu
İbrahim Kalın 15 Temmuz Derneği’ne üye oldu
15 Temmuz Derneği’nin koordinasyonunda İstanbul’da yapılacak olan 15 Temmuz Müzesi’nin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
08.02.2017 15:22:24
Çamlıca Camii taçlandırıldı
Çamlıca Camii taçlandırıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak Çamlıca Camiinin kubbesi, alem ile taçlandırıldı.
08.02.2017 15:21:56
Çamlıca Camii'nin alemi, kubbesinin üstüne yerleştirildi
Çamlıca Camii'nin alemi, kubbesinin üstüne yerleştirildi
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak Çamlıca Camii'nin kubbesinin üzerine konulan alem ile taçlandırılması havadan drone ile görüntülendi.
08.02.2017 15:18:36
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
SPK üyesinde Adil Öksüz'ün izine rastlandı
SPK üyesinde Adil Öksüz'ün izine rastlandı
MİT açıkladı: İşte FETÖ'nün Bylock'ta en zor kırılan şifreleri
MİT açıkladı: İşte FETÖ'nün Bylock'ta en zor kırılan şifreleri
Dağlık Karabağ'a dönüş oradan başlayacak: Çocuk Mercanlı
Dağlık Karabağ'a dönüş oradan başlayacak: Çocuk Mercanlı
'Ankara, Rusya'nın anayasa taslağını reddetti'
'Ankara, Rusya'nın anayasa taslağını reddetti'
Halaçoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Hayır' cevabı
Halaçoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Hayır' cevabı
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
15 Temmuz darbe girişimi, 7 Şubat'ta başladı
15 Temmuz darbe girişimi, 7 Şubat'ta başladı
KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı
KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı
Erdoğan-Trump görüşmesinin tarihi belli oldu!
Erdoğan-Trump görüşmesinin tarihi belli oldu!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları