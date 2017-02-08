08.02.2017 15:34:06

Raylı sisteme 11 tren daha alınacak

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı 1. Oturumunda görüşülen 11 adet Hafif Raylı Sistem Aracı alımı konusunda İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a yetki verilmesi teklifi meclisten onaylanarak ilgili komisyona havale edildi.

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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı 1. Oturumunda görüşülen 11 adet Hafif Raylı Sistem Aracı alımı konusunda İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a yetki verilmesi teklifi meclisten onaylanarak ilgili komisyona havale edildi.Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı 1. Oturumu, Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Vekili Turan Çakır Başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında 38 gündem ve 1 gündem dışı olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü. Görüşülen 39 madde de meclis üyelerinin oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.Gündemin yedinci ve sekizinci maddesi olan 11 adet Hafif Raylı Sistem aracı alınması ve 70 adet muhtelif büyüklükteki otobüslerin alınması için görüşülen teklifler meclis üyeleri tarafından kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.Konu hakkında toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Vekili Turan Çakır, "Bu araçların alımı ihaleyle gerçekleşecek. Raylı sistem güzergahı uzadığı için buraları beslemek, yeni ring hatları oluşturmak için 70 adet otobüs alacağız. Bu alınacak yeni otobüsler daha çok şehrin doğu yakasında ring hattı olarak kullanılacak. Trenler büyük bir ihtimalle yerli olacak. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de Başbakanımızın bu konuda telkinleri var. Biz de bunun doğrul olduğunu düşünüyoruz. Şimdiden net bir şey söylememiz doğru olmaz. Yeni trenlerin ihale yapıldıktan sonra 1 sene içerisinde geleceğini düşünüyorum. 11 tane yeni tren alınacak. Böylece uzayan hatla birlikte daha iyi hizmet verebileceğiz" dedi.Samsun Hafif Raylı Sistem güzergahında şu anda 26 tren hizmet veriyor. Bu trenlere 18 Şubat'ta 2, Mart ayında da 1 yeni tren daha eklenecek. Mart ayından itibaren 29 trenle hizmet verecek olan Hafif Raylı Sisteme ihale sürecinin ardından 11 tren daha katılacak. Hafif Raylı Sistem yeni trenlerin gelmesiyle birlikte toplamda 40 trenle hizmet verecek.Komisyon toplantısı Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek.