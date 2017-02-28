28.02.2017 10:14:20

Ramin Sadıgov; 'Hocalı bilinçli olarak yapılan gerçek bir soykırımdır'

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ramin Sadıgov, Hocalı'da gerçek anlamda bilinçli bir soykırım yapıldığını söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ramin Sadıgov, Hocalı'da gerçek anlamda bilinçli bir soykırım yapıldığını söyledi.Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 'nde(MKÜ) Hocalı Katliamı konulu konferans düzenlendi. Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen konferans Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından açılış konuşmaları yapıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ramin Sadıgov, Hocalı'da tam anlamıyla bilinçli olarak bir soykırım yapıldığını söyledi.Hakkari Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ramin Sadıgov, Azerbaycan ile Türkiye'nin bir bedende iki can olduğunu belirtti.Yrd. Doç. Dr. Ramin Sadıgov, tek isteğinin Türk Dünyasının uyanık olması gerektiğini vurgulayarak, "İnşallah bundan sonra Azerbaycan Türklüğü bütün Türk dünyası böyle bir acıyı hiç yaşamasın. Bunun için de tek bir isteğimiz var, bütün Türk Dünyasının, Türk Yurtlarının, bütün Türklerin uyanık olmasıdır. Büyük devletler böyle diyor, küçük devletler böyle diyor değil, uyanık olmalıyız. Türkiye'nin şu yaz aylarında 15 Temmuz'da yaşadığımız maalesef çok kötü bir olay vardı. İşte büyük devletlere fazla inanınca maalesef böyle şeyler yapıyorlar. O yüzden uyanık olmak lazım" dedi.Yrd. Doç. Dr. Ramin Sadıgov, öğrencilere verdiği mesajda kültürel ve tarihsel anlamda ayrı, gayrılarının olmadığını sadece coğrafi adlandırmada ayrı, gayrılarının olduğunu kaydetti.Yrd. Doç. Dr. Ramin Sadıgov, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bir vatandaşla, Azerbaycan'daki bir vatandaşın düşüncelerinin aynı olduğunun altını çizerek: "Öğrenci arkadaşlarımız bütün Türk dünyasının dertlerini bilmesi lazım. Kars'taki bir vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının derdiyle, Azerbaycan'da ki bir vatandaşın derdi aynı. 1918 yılının arşiv bir belgesini görmüştüm. Bakın o dönem Kars, Rusların baskısı altında ve orda dinini yaşayamadığı için bizim bölgemize gelen aileler vardı. Nüfusta yazmışlar Kars'tan gelmiş Mustafa Efendi diye. Dolayısıyla ayrımız, gayrımız yoktur. Coğrafi isim olarak ayrımız, gayrımız vardır. Türkiye Cumhuriyeti öğrenci arkadaşlarımızda bunları bilmeleri, öğrenmeleri lazım. Daha fazla buna ilgi göstermeleri lazım. Anadolu'nun her tarafını dolaşsınlar. Eğer imkan, fırsat bulurlarsa Anadolu'dan sonra Türk Dünyasını dolaşsınlar. Oradaki insanlar neler yaşıyorlar, neler anlatıyorlar, neler hissediyorlar inanın Anadolu'da neler hissediliyorsa aynı hissi bizde yaşıyoruz" söyledi.Konferansın ardından Yrd. Doç. Dr. Ramin Sadıgov'a Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı tarafından çiçek verildi. Ardından hatıra fotoğrafı çekinildi.