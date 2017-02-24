24.02.2017 23:16:45

'Rakka’yı Rakkalılara teslim edebiliriz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Doğru strateji ve doğru gruplarla, kişilerle arazideki güçlerle kolay bir şekilde DEAŞ'ı temizleyebiliriz ve gerçek sahibi Rakkalı insanlara şehri güvenli şekilde teslim edebiliriz. Bunu detaylı şekilde görüşüyoruz, planlıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından gazetecilere konuştu.



Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ondan sonraki hedef Rakka operasyonudur. Rakka operasyonunun planlanması çalışmalarını da yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde en üst düzeyde, Sayın Cumhurbaşkanımız düzeyinde, gerek Trump ile gerek CIA Direktörü geldiği zaman bu konular değerlendirilmiştir. Koalisyonun içindeki ülkelerle Fransa, İngiltere ve Almanya ile bu konuları değerlendirme fırsatımız oldu. Doğru strateji ve doğru gruplarla, kişilerle arazideki güçlerle kolay bir şekilde DEAŞ'ı temizleyebiliriz ve gerçek sahibi Rakkalı insanlara şehri güvenli şekilde teslim edebiliriz. Bunu detaylı şekilde görüşüyoruz, planlıyoruz."

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda El Bab'ın kontrol altına alınmasıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Şehir tamamen kontrolümüz altında. Ama şehrin şimdi temizlenmesi lazım. Hem değişik patlayıcıların temizlenmesi hem de şehrin içinde değişik bölgelere sızan teröristlerin de El Bab'dan tamamen temizlenmesi lazım" dedi.