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Rakka için ÖSO modeli
18.02.2017 10:36:23

Rakka için ÖSO modeli

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD’li mevkidaşı Joseph Dunford, İncirlik’te, Rakka harekatının ayrıntılarını görüştü. Fırat Kalkanı Harekatı’nı mahalli unsurlardan oluşan Özgür Suriye Ordusu içinden yetiştirilen Özel Görev Kuvveti ile birlikte gerçekleştiren Türkiye, Rakka harekatı için de aynı usulü önerdi.

Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre; ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Rakka operasyonu kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere dün Türkiye'ye geldi. Trump'ın başkanlık koltuğunu devralmasından sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Dunford'un uçağı saat 10.45'te doğrudan Adana İncirlik Üssü'ne indi. İncirlik Üssü'nde incelemelerde bulunan Dunford, burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya geldi.

TEKNİKLER MASAYA YATIRILDI

Akar-Dunford görüşmesinde,IŞİD'e karşı planlanan Rakka operasyonunda ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon ile Türkiye'nin askeri işbirliği olanakları üzerinde teknik değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki tecrübelerden hareketle Rakka operasyonunun başarısı için gerekli gördüğü unsurları Dunford'la paylaştı.

KARA GÜCÜ ŞART

Bu doğrultuda, etkin hava akınlarının yanı sıra stratejik planlamalar ve ateş destek vasıtalarını içeren bir kara gücünün gerekliliğine işaret edildi. Bunun içinde operasyonun öncü gücünü oluşturacak yerel unsurları desteklemenin önemine vurgu yapıldı. Operasyonun istikameti konusunda ise, askeri lojistiğin sağlıklı işlemesi açısından Tel Abyad-Ayn'el İsa-Rakka istikameti öncelikli olarak sunuldu. Askeri açıdan Rakka operasyonunun başarıya ulaşması için, IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon ile Türk askeri güçlerinin vereceği desteğin ayrıntılarına ilişkin de teknik değerlendirmeler yapıldı.

ÖZEL GÖREV KUVVETİ

CIA'in yeni başkanı Mike Pompeo'da olduğu gibi Dunford'a da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) konusunda detaylı bilgi verildi. Dunford ile görüşmelerde, Rakka operasyonunun öncü gücünün kimlerden oluşturulması gerektiğine ilişkin Türkiye'nin önerileri aktarıldı. Türkiye, bu öncü gücün içinde PKK/PYD'nin hiçbir unsurunun yer almaması konusundaki hassasiyetini ABD'li muhatabına bir kez daha iletti. Bu doğrultuda, Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarıya ulaşan Özel Görev Kuvveti modelinin Rakka'da da uygulanabileceği önerisi getirildi. ÖSO yapılanması hakkında Dunford'a detaylı bilgi verilerek, ÖSO içinden seçilerek özel olarak eğitilen Özel Görev Kuvveti'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nın öncü gücü olarak başarılı bir operasyon yürüttüğü aktarıldı. Yerel halktan bir özel gücün eğitimi ve donanımında Türkiye'nin gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğu mesajı iletildi.

PYD MENBİÇ'İ BOŞALTACAK

Görüşmelerde, Türkiye'nin ABD'den Münbiç konusundaki beklentileri de bir kez daha aktarıldı. El Bab'dan sonraki ilk istikamet olarak Münbiç'i gösteren Türkiye, ABD'nin verdiği sözü tutması ve PKK/PYD unsurlarının Menbiç'i tamamen terketmesi halinde Rakka Operasyonu'na daha etkin bir destek verilebileceğini her platformda vurguluyor.

ORTAK MÜCADELE

Orgeneral Hulusi Akar, mevkidaşına Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun mücadelesi sayesinde büyük bir başarı elde edildiğini söyledi. El Bab bölgesinde de büyük ölçüde kontrolün sağlandığını, arama tarama faaliyetlerine geçildiğini aktaran Akar, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ve terörizmle mücadele konuları kapsamında, IŞİD başta olmak üzere her türlü örgütle etkin bir şekilde mücadeleye devam edileceğini, edilmesi gerektiğini kaydetti. Akar, koalisyon güçlerince bu kapsamda verilen desteğin artarak devam etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Görüşmede ayrıca, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik, başta PKK ve IŞİD olmak üzere Suriye ve Irak'taki örgütleri ile mücadele konularında görüş birliği de teyit edildi.

İNCİRLİK'TE YOĞUN TRAFİK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un, İncirlik'te bir araya geldiği sırada üste hava trafiği yaşandı. Görüşme esnasında “63239" kuyruk numaralı beyaz bir uçak, ayrıca 4 de Türk savaş uçağı İncirlik Üssü'ne indi. Öte yandan üsse 13.35'te ABD'ye ait bir kargo uçağı da indi.


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