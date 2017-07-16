16.07.2017 09:17:38

Rajko Rotman Göztepe'de

Göztepe, son olarak Kayserispor forması giyen Rajko Rotman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, son olarak Kayserispor forması giyen Rajko Rotman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



19 Mart 1989 tarihinde Maribor'da dünyaya gelen Rotman, 2011 yılına kadar ülkesinin ekiplerinden Aluminij'de forma giydi. 2014/2015 sezonunda Başakşehir'e transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Sloven oyuncunun kariyerinde 53 Süper Lig karşılaşması tecrübesi bulunuyor.



Rotman, Pazartesi günü Avusturya kampına katılacak.