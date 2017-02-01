01.02.2017 12:24:26

Rahatsızlanan kadının imdadına ekipler yetişti

Batman'da kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde tansiyonu yükselen kadının imdadına İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri yetişti.

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Batman'da kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde tansiyonu yükselen kadının imdadına İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri yetişti.Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Arıkaya köyü Dikbayır mezrasında ikamet eden 50 yaşındaki tansiyon hastası Şefike Kavak, fenalaşarak yere düştü. Ağır yaralanan kadın için yakınları kaymakamlıktan yardım istedi. Kavak'ı hastaneye yetiştirmek için seferber olan İl Özel İdaresi yol açma ekibi ve sağlık personelleri, 4 saat süren çalışma sonrası köye ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından köyden alınan tansiyon hastası kadın, Kozluk ilçesine getirilerek tedavi altına alındı.