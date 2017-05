06.05.2017 22:09:46

'Rahat kazanmış gibi görünsek de karşınızdaki Galatasaray'

Kasımpaşalı futbolcu Turgut Doğan Şahin, 'Rahat kazanmış gibi görünsek de karşınızdaki Galatasaray

Kasımpaşalı futbolcu Turgut Doğan Şahin, "Rahat kazanmış gibi görünsek de karşınızdaki Galatasaray. 3-0 da olsa her an bir şey yapacakmış gibi duran bir Galatasaray vardı" dedi.Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Turgut Doğan Şahin, "Öncelikle zor müsabaka olacağını biliyorduk. Sonuçta Galatasaray ile deplasmanda oynuyoruz. Ne kadar seyircisi olmasa da karşımızdakinin Galatasaray olduğunu biliyorduk. Zorlu geçeceğini hocamız bize söylemişti. Biz de bunun farkındaydık. İyi mücadele ederek kazanacağımızı biliyorduk. İyi analiz ettik. Güzel bir skorla güzel galibiyet aldık" şeklinde konuştu.Farklı galibiyeti değerlendiren Şahin, "Rahat kazanmış gibi görünsek de karşınızdaki Galatasaray. 3-0 da olsa her an bir şey yapacakmış gibi duran bir Galatasaray vardı. Biz hiç ciddiyeti bırakmadan son dakikaya kadar maçı bırakmadık. Net bir galibiyet aldık, mutluyuz" diye konuştu.Taraftarın olmaması hatırlatılması üzerine başarılı futbolcu, "Karşınızda Galatasaray olunca rakip için daha iyi olur. Rakip taraftar olmayınca baskıcı bir tarafı yoktu. Sadece Galatasaray vardı karşımızda. Bizim için taraftarın olmaması daha iyiydi" diye cevap verdi.(Oğuzhan Ort / İHA)