13.02.2017 20:57:39

Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a yanıt

Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma, Aziz Yıldırım'ın 'Quaresma'nın avukatı oyuncuyu bize teklif etti' açıklamalarına karşılık, 'Böyle bir söylem, günd

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Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma, Aziz Yıldırım'ın "Quaresma'nın avukatı oyuncuyu bize teklif etti" açıklamalarına karşılık, "Böyle bir söylem, gündem değiştirme olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de oynayacağım tek kulüp Beşiktaş" dedi.Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Quaresma'nın avukatı oyuncuyu bize teklif etti" ifadeleri ile ilgili olarak, "Kesinlikle öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir açıklama, gündem değiştirme olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de oynayacağım tek kulüp Beşiktaş. Bir gün Beşiktaş beni istemez ise Türkiye'den ayrılırım. Bir karakterim var. Para ile satın alınamayacak bir karakter" şeklinde konuştu."ÇOK MUTLUYUM"Quaresma, Beşiktaş'ta sözleşmesinin uzatılması ile ilgili olarak ise, "Hem başkana, hem hocama teşekkür ederim. Gelecek adına bir şey söyleyemem ama sözleşmeden dolayı çok mutluyum. Fizik ve mental olarak iyi bir noktadayım. İnşallah böyle devam edecek ve bu sözleşme bitecek" dedi."KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"Beşiktaş ve Porto'nun benzer kulüpler olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, "Semt takımının özel bir havası var. Aile ortamı hissedilecek şekilde yüksektir. İki takımda da bu ortamı hissettim. Dışarı çıktığınızda taraftarın size sıcak davranışı, sizi bir anlamda mecbur kılar, saha içinde başarılı olmak zorundasınızdır. Kendimi evimde gibi hissediyorum burada, Porto'da da aynı şekildeydi. Birileri sizden başarı bekliyorsa, bunu onlara vermeniz lazım. Futbol kariyerimden sonra kalbimde iki takım kalacak, biri Beşiktaş, biri Porto. Futbolun içinde olduğumu bir daha Porto sayesinde gösterdim. Porto'nun çok büyük yeri var benim için" dedi."ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"Şampiyon olacaklarına inandığını ifade eden Quaresma, "2. yarı zor olacak ama şampiyon olacağımızı düşünmüyorum. Bu ligin en iyi takımı biziz. En iyi olduğumuzu göstermek bize düşüyor. Sahada bunu ispatlamamız lazım" şeklinde konuştu.