29.01.2017 09:31:10

Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a cevap

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'Quaresma Fenerbahçe'ye gelmek istiyor' açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Siyah-Beyazlı takımın Portekizli yıldızı Quaresma, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bu sabah divan kurulunda kendisi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalardan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TAN BAŞKA YERDE OYNAMAM!"

Resmi İnstagram hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşan Quaresma, " Sadece bu arma ve bu öpücük. Çünkü bu kulübü çok seviyorum. Başka hiçbir yerde oynayamam. Sevgiler, Pazartesi görüşürüz" açıklama yaparak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Yıldırım, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın bir süre önce kendilerine teklif edildiğini söyledi.

Başkan Yıldırım, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli futbolcunun avukatının kendilerine şartlarını sunduğunu belirtti.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş'ta şu an oynayan oyuncular bize gelmek istiyor. Quaresma'nın avukatı aradı bizi. Benle görüşmek istediler, kabul etmedim. Transfer olmak istiyormuş. İyi dinlesinler. Gönderdi bize isteklerini. Bizim elimizde belge, istiyorlarsa gösteririm. Ama almayacağım söyleyeyim. Başka oyuncular da gelmek istiyor. Mukavelesi devam eden oyuncular... İsterlerse hepsini söylerim ama o çocuklara yazık."

YORUM YAZ Yorumunu Gönder